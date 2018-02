Kums: "Ik had penalty wel willen trappen, maar sta niet op de lijst" 04 februari 2018

16u44 15 Jupiler Pro League Wat is er toch aan de hand bij Anderlecht? Na Saief tegen Waasland-Beveren miste nu ook Morioka tegen KV Mechelen een strafschop op de winner. De reactie van Sven Kums na de wedstrijd roept toch vraagtekens op.

"We moeten niet schieten op die jongen, hij is nieuw en pakte zijn verantwoordelijkheid", aldus Kums. Allee is het al de zoveelste penalty die we missen en weer eentje die ons punten kost." Op de vraag waarom hij de strafschoppen niet trapt, kwam Kums met een verrassend antwoord. éAh, maar ik sta niet op de lijst. Anders zou ik wel willen schieten. Er zijn spelers aangeduid die moeten trappen en Morioka stond als eerste."