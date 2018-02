Kubo scoort en laat scoren tegen STVV: Japanner schiet wakker na ondermaatse prestatie in Eupen Rudy Nuyens

10 februari 2018

22u29 67 Jupiler Pro League AA Gent kijkt niet om en blijft de thuiszeges opstapelen. Tegen STVV boekten de Buffalo's al hun negende thuisoverwinning op rij. Yuya Kubo had een flink aandeel in de zege en reageerde zo op zijn ondermaatse prestatie in Eupen.

Yves Vanderhaeghe steekt al even niet meer weg dat hij met AA Gent jaagt op de plaatsen twee en drie. Tegen Sint-Truiden zetten de Buffalo's die ambitie kracht bij. Met een ruime zege naderen zij tot op drie puntjes van Anderlecht.Vanderhaeghe kon geen beroep doen op Lovre Kalinic, die met een keelontsteking aan de kant moest blijven. Zo mocht Yannick Thoelen beginnen aan zijn derde competitiewedstrijd van het seizoen. De coach van AA Gent recupereerde Samuel Kalu, maar die bleef op de bank. Vanderhaeghe behield het vertrouwen in Yuya Kubo, die vorige week nergens was in Eupen. Voorin kreeg Rangelo Janga na zijn doelpunt in de Oostkantons de voorkeur op Sylla.

Kubo-time

Gent controleerde de match meteen, maar maakte te weinig tempo om het Sint-Truiden echt lastig te maken. Daar moeten we meteen aan toevoegen dat de Truienaars goed druk zetten om de Gentse opbouw te belemmeren. De openingsgoal viel dan ook enigszins uit de lucht. Kubo lanceeerde Janga, Teixeira haalde de Curaçaoer onderuit, maar voor scheidsrechter Dierick strafschop kon fluiten, had Kubo de bal al tegen de touwen geknald. De zevende competitiegoal van de Japanner, die zelf blijkbaar ook wel begreep dat hij na Eupen iets recht moest zetten tegenover zijn ploegmaats.Gent raakte na die openingstreffer op dreef. Yaremchuk en Janga kwamen in één en dezelfde fase dicht bij een tweede doelpunt, maar Steppe stond telkens goed in de weg. Gaandeweg gaf Gent evenwel meer en meer ruimte weg. STVV profiteerde daarvan om zich terug in de wedstrijd te knokken. Louter op basis van de doelkansen, hadden de Limburgers bij de rust een voorsprong kunnen wettigen. Bronn stopte Botaka en Vetokele af in een kansrijke situatie. Thoelen had goeie saves in huis op pogingen van De Sart en Vetokele en in één en dezelfde fase hield het doelhout eerst Akpom en daarna Vetokele van de gelijkmaker.

Tegen tien

Dat beloofde een boeiende tweede helft, maar scheidsrechter Dierick stak daar al snel na de rust een stokje voor. Voor een lichte overtreding op Yaremchuk stuurde de ref Kitsiou met een tweede gele kaart naar de kleedkamer. Een te zwaar verdict wat ons betreft. Met 11 tegen 10 duurde het niet lang voor Gent de match besliste. Op aangeven van - jawel - Kubo krulde Yaremchuk zijn zevende van het seizoen mooi in de verste hoek.De negende thuiszege op rij onder Yves Vanderhaeghe was daarmee een feit, maar Birger Verstraete incasseerde wel nog zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Hij is volgende week geschorst tegen KV Mechelen. Op aangeven van Foket knalde Janga zijn tweede goal in twee matchen tegen de touwen. In de slotfase liet Vanderhaeghe de 16-jarige Nicolas Raskin nog debuteren.Voor STVV glipt play-off 1 weer wat verder weg.