Kritiek op grotere pinten bij Antwerp

Bron: Eigen berichtgeving 2 belga Jupiler Pro League Voetbalclub Antwerp zegt de pintjes van 25 cl vaarwel. Vanaf dit weekend wordt er enkel bier in bekers van 33 cl geschonken. Specialisten huiveren: "Zo gaan supporters enkel nog meer drinken."

De supporters van Antwerp zijn berucht: om de sfeer die tijdens de wedstrijd brengen, maar ook om hun drankgebruik. Vanaf zaterdag worden de bekers groter: 33 cl, in plaats van 25 cl. Kostprijs: 2,50 euro. "Door de grotere bekers zullen onze supporters minder vaak heen en weer lopen", klinkt het op de website van Antwerp. "We zullen minder wachtrijen aan onze horecapunten krijgen. Bovendien kunnen we ook veel efficiënter gaan tappen. Elk getapt pintje brengt immers een klein beetje verlies met zich mee."

Volgens Antwerp biedt de beker van 33 cl nog meer voordelen. "We zullen minder veel bekers moeten voorzien en het opruimen na onze wedstrijden zal minder werk met zich meebrengen."

Meer drinken

Specialisten zijn 'not amused'. Zij menen dat supporters de toog even vaak zullen bezoeken en per wedstrijd dus véél meer drinken. "Dit is een negatief signaal", zegt professor Frieda Matthys, voorzitter van de Vlaamse Vereniging Psychiaters. "We zien dat alcohol mensen ontremt en dat er daardoor moeilijkheden ontstaan, zeker rond voetbalstadions."

Antwerp wilde gisterenavond niet reageren op die kritiek. "We willen geen polemiek starten. Liever focussen we ons op aanstaande zaterdag: de opening van de nieuwe hoofdtribune", aldus woordvoerder Thomas Deckers.

Antwerp is trouwens niet alleen, ook bij Gent, Club Brugge en Waasland Beveren worden grote pinten geserveerd.

