Krijgt Marc Coucke KV Oostende tijdig verkocht? "Concrete onderhandelingen met diverse investeerders" Tomas Taecke

31 januari 2018

11u16 2 Jupiler Pro League KV Oostende meent dat de onderhandelingen met diverse kandidaat-overnemers na een uitgebreide informatieronde zijn opgestart. Door het nakende vertrek van Marc Coucke richting Anderlecht moet de kustploeg tegen uiterlijk 1 maart een nieuwe eigenaar vinden. De club, die ongeveer 15 miljoen euro moet kosten, ontkent dat het dossier muurvast zit.

Naar aanleiding van een uitgelekte informatiebrochure in het Nieuwsblad ontkent KV Oostende dat het overnamedossier momenteel op een dood spoor zit. De club meent dat de onderhandelingen met diverse partijen lopende zijn. KVO heeft een aantal pistes voor ogen, waarbij diverse structuren tot de mogelijkheden behoren. Zo kan één investeerder 91 procent van de aandelen in handen krijgen, dit doordat Marc Coucke zelf 9 procent van de aandelen in handen wil houden. Een andere optie houdt in dat één kandidaat-investeerder 51 procent van de aandelen in handen krijgt en de overige 40 procent onder de huidige sponsors of nieuwe ondernemers verdeeld worden.

KVO nam in december en januari de tijd om de huishouding van de club in kaart te brengen: zo wordt de waarde van de spelerskern op 35 miljoen euro geraamd, een bedrag dat het negatieve cijfer op de courante rekening en de gelijkaardige kostprijs van de club overstijgt. Of investeerders dit op die manier interpreteren, valt af te wachten. KVO gelooft in ieder geval in de goede afloop van het dossier en voert op dit moment naar eigen zeggen verregaande onderhandelingen met kandidaat-investeerders.

Nog in de uitgelekte brochure staat te lezen dat het stadion, de flink gerenoveerde Versluys Arena, jaarlijks voor 800.000 euro gehuurd moet worden van eigenaar Marc Coucke. Die investeerde twee jaar geleden meer dan 15 miljoen euro in de bouwwerken en hoopte naar eigen zeggen jaarlijks ongeveer één miljoen euro van zijn investeringen te recupereren. Het is afwachten hoe snel en op welke manier Coucke Oostende van de hand kan doen. Huidig algemeen directeur Patrick Orlans, die straks in de nieuwe structuur het voortouw moet nemen, toont zich strijdvaardig: “We geloven in de goede afloop. KVO 3.0 zal nog sterker worden dan vandaag”, klinkt het bij de Gentenaar.