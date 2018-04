Kraker liep vooral tijdens de rust uit de hand: assistent Anderlecht en Sa Pinto moeten uit elkaar worden gedreven TLB

18 april 2018

23u15

Bron: Play Sports 7

Op het veld werd flink wat strijd geleverd in Luik, maar ook naast de grasmat was er animo. Meer bepaald tijdens de rust. In de spelerstunnel kwam het na 45 minuten voetbal immers tot een felle discussie tussen Standard-trainer Ricardo Sa Pinto en Karim Belhocine, de assistent van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht. De kemphanen werden door omstaanders uit elkaar gehouden en na de pauze las de wedstrijdleiding hen nog eens de levieten. Wordt mogelijk vervolgd.

