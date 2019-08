Kortrijk zet scheve situatie recht tegen Cercle, dat zonder punten achterblijft Eddy Soetaert

10 augustus 2019

21u58 2 Cercle Brugge CER CER 1 einde 3 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Ondanks een vroege voorsprong kon Cercle andermaal geen punt halen. Even leek het 2-0 voor te komen maar de VAR deed het doelpunt voor een voorafgaande fout afkeuren. Hannes Van Der Bruggen werd dan maar de man van de avond: eerst veroorzaakte hij het Cercle-doelpunt, dan had hij met een goal en een assist ruim aandeel in de eerste Kortrijkse zege. De punten zijn heel welkom voor KVK dat nu met Anderlecht en Standard in de clinch moet. De blijvende nul is dan weer bijzonder pijnlijk voor Cercle dat zaterdag naar Mechelen reist.

Het doelpunt van Idriss Saadi na ruim een kwartier was een laat afscheidsgeschenk van zijn ex-ploegmaat Hannes Van Der Bruggen. De Kortrijkse captain kreeg de bal toegespeeld van zijn keeper, keerde om zijn as maar werd hem meteen afgenomen door de opzittende Omolo. Die maakte de voorzet richting Saadi nog moeilijker dan het hoefde maar de Franse Algerijn heeft voldoende Tor-instinct om het in dergelijke omstandigheden af te maken.

Saadi had trouwens al eerder kunnen scoren. Eerst toen hij over links inliep, even aan het shirt werd getrokken maar toch doorging en dan een lobje in de handen van Bruzzese mikte. Daarna toen hij Kagelmacher met een heerlijke beweging in de luren legde en maar rakelings voorbij de tweede paal vlamde.

En helemaal in het begin van de wedstrijd had Peeters al moeten openen toen een bleke Kagelmacher de bal zomaar aan Hazard liet. Zijn doelrijpe voorzet werd door de Limburger vanuit een prima positie ver naast getrapt. Amai, wat was dat een blunderend KV Kortrijk in die eerste twintig minuten!

Toch kwam het weer in de wedstrijd, ook al omdat Cercle zich te snel terugtrok. De thuisploeg had een uitstekende doelman nodig om de rust met voorsprong te halen. Eerst verplichtte Mboyo hem tot een fraaie save maar werd uiteindelijk off-side gevlagd, daarna kopte Ajagun een voorzet van Golubovic in de lage hoek maar weer redde Badiashile en net voor de pauze duwde hij ook nog een listige vrijschop van De Sart uit zijn doel.

VAR: actie en reactie

De tweede helft begon met sensatie. Stef Peeters prikte een voorzet van Serrano staalhard tegen de touwen, maar had in het begin van de actie duidelijk De Sart onderuit gehaald. Bert Put dus naar de VAR-tv om daarna het doelpunt weg te gommen.

Geen 2-0, wel 1-1. Want binnen de minuut legde Kagelmacher een vrijschopbal van De Sart terug tot bij Ajagun die vanuit stand een heerlijke knal naar de bovenhoek stuurde.

De klap kwam blijkbaar zwaar aan want vijf minuten later stond het zowaar 1-2, een doelpunt van Hannes Van Der Bruggen die redenen te over had om ongewoon uitbundig te juichen. Hij was immers de schuldige bij de Cercle-opener. Van Der Bruggen nam de bal af, vond in de jonge debutant Ivanof een verstandige maat voor de dubbelpas – die legde de bal handig naar achteren terug – en scoorde dan uitgemeten in de achterhoek.

Hannes deed in de slotfase nog meer. Hij tilde de bal vanaf rechts in een ideale boog voor Hervé Kage die de 1-3 simpel met het hoofd mocht inknikken. De eerste zege werd enthousiast gevierd door de Kortrijkse aanhang. Die van Cercle staan voor moeilijke momenten.