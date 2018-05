Kortrijk-speler met defibrillator die in elkaar zakte, reageert: "Momenteel is mijn toestand stabiel" DMM/ESK

12 mei 2018

15u06 349 Jupiler Pro League Opschudding in de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Moeskroen. Daar zakte KVK-verdediger Anthony Van Loo na zes minuten ineen. Van Loo had op dat moment nog geen zware inspanning geleverd en viel zonder enig contact op de grasmat. Ondertussen reageerde de speler al via Twitter.

"Ik wil graag iedereen bedanken voor alle steun die ik kreeg na de gebeurtenis van gisteren", plaatste Van Loo vandaag een boodschap op Twitter. "Momenteel is mijn toestand stabiel en voel ik me prima. Maandag zullen er verdere onderzoeken gebeuren die meer duidelijkheid moeten scheppen naar wat de aanleiding zou kunnen zijn geweest."

Het is niet de eerste keer dat de 29-jarige verdediger zomaar neervalt. Van Loo heeft een ingeplante defibrillator om zijn hartritmestoornissen onder controle te houden. De West-Vlaming speelt zo sinds 2009 al bijna zijn hele carrière voetbal op topniveau. In een wedstrijd met zijn ex-club Roeselare tegen Antwerp viel hij enkele jaren geleden een eerste keer neer op het veld, ook toen redde de defibrillator zijn leven.

Van Loo bleef in de wedstrijd tegen Moeskroen met de handen op de borst liggen. Nadien begeleidden enkele verzorgers hem naar de kleedkamer. De situatie zou gelukkig niet al te ernstig zijn. Tijdens de pauze kwam Kortrijk op Twitter met geruststellend nieuws: "De clubdokters melden dat alles oké is met Anthony, spoedig herstel".

Glen De Boeck: "Als je Anthony ziet liggen, stopt het voetbal"

"Je wilt dat niet beleven", zei Kortrijk-coach Glen De Boeck na de wedstrijd over het ongelukkige voorval met Van Loo. "Als je Anthony daar ziet liggen, stopt het voetbal. Dan denk je aan de relativiteit van het voetbal. Anthony heeft na diverse blessures heel hard gewerkt om terug te komen en verdiende de basisplaats die hij kreeg. Hij heeft de voorbije dagen normaal getraind en heeft ook zijn medicatie stipt ingenomen."

De Boeck vernam dat het gebeuren nu vanop afstand zal worden uitgelezen, want Van Loo's defibrillator is verbonden met een centrale. "We gaan Anthony steunen en we hopen dat alles weer goed komt", aldus de aangeslagen coach. (ESK)

Bekijk de (gevoelige) beelden hieronder.

