Kortrijk smeert slap Standard nederlaag aan, vier goals vallen in dolle twintig minuten GVS

31 januari 2020

22u21 0 KV Kortrijk KVK KVK 3 einde 1 STA STA Standard Jupiler Pro League Standard leed schipbreuk op het veld van KV Kortrijk: 3-1. Alle goals vielen in dolle twintig minuten in de tweede helft. De Rouches zien morgen mogelijk Charleroi over zich wippen, KVK behoudt het goede gevoel.

Na een evenwichtig openingskwartier trok de thuisploeg richting Bodart. De Standard-doelman won echter driemaal het pleit. Eerst op een dubbele poging van Kage, nadien toonde hij zich de sterkste oog in oog met De Sart - die had altijd moeten scoren. Preud’homme schreeuwde zich de keel schor, de Rouches waren véél te slordig. Toch staken ze met de rust in zicht de neus aan het venster. Shamir knalde op de vuisten van Jakubec, Amallah kadreerde zijn schot in de herneming niet. De Kerels mochten tussendoor niet klagen dat zowel de referee als de VAR niets deed met handspel van Tuta in de zestien.

Na de pauze was het al Kortrijk wat de klok sloeg. En dus keek Standard snel tegen een dubbele achterstand aan. De Sart klopte Bodart met een laag schot precies in het hoekje - en zo was zijn kans van voor rust helemaal vergeten - debutant Shamir klopte drie minuten later zijn eigen doelman door ongelukkig tegen de bal aan te lopen. Ook een derde treffer hing in de lucht, maar een fantastische omhaal van Stojanovic werd voor offside afgekeurd, terwijl Selemani vol de lat trof. Geen 3-0, wel 2-1. Invaller Carcela maakte er met een lage knal weer een match van.

Althans: voor even. Bodart verijdelde met een dubbele parade eerst de derde tegentreffer, maar na een frommelfase vanjewelste moest hij zich tegenover Moffi toch gewonnen geven. Een nieuwe tik voor de Rouches - dit keer kwamen ze het niet meer te boven. Op enkele schuchtere pogingen na bleef een nieuwe aansluitingstreffer uit: 3-1. Standard blijft vierde en kan morgen Charleroi over zich zien wippen, Kortrijk is twaalfde en behoudt het goede gevoel.