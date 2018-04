Kortrijk slaat toe op het Lisp: Perbet en Ajagun geven verdienstelijk Lierse het nekschot Redactie

14 april 2018

21u50 0 Lierse SK LIE LIE 0 einde 2 KVK KVK Kortrijk Jupiler Pro League KV Kortrijk ging met 0-2 winnen op het veld van een verdienstelijk Lierse, dankzij goals van Perbet en Ajagun. De Kerels staan nu tweede in hun poule met zes op negen. Lierse heeft intussen andere katten te geselen, want de noodlijdende club kreeg het bezoek van een deurwaarder.

Na een dikke minuut werd er al bijna gescoord. Een twijfelachtige ingreep van Liersedoelman Rakovsky leverde Chevalier een mooie kans op, maar Bourdin kon de poging van de Kortrijkse topschutter nog wegwerken van de lijn. Niet veel later pakte Lierse uit met een snedige uitbraak. Badibanga stuurde Yagan alleen af op keeper Bruzzese – die speelde in plaats van de half gegriepeerde Kaminski - maar de afwerking bleef in gebreke.

De studieronde werd dus overgeslagen, al viel het spel daarna geruime tijd stil. Net op het moment dat iedereen stilaan wat aan het indommelen was, dwarrelde er dan plots toch een doelpunt uit de lucht. Kumordzi verlengde een hoekschop van Chevalier, waarna Perbet aan de tweede paal van dichtbij raak trof: een typische Perbetgoal, zeg maar. 0-1 was meteen ook de ruststand.

In het begin van de tweede periode probeerde Lierse wat terug te doen. Een voorzet van Yakubu werd naast gekopt door Binst. Het gaf de thuisploeg even hoop, maar iets voor het uur werd die de kop ingedrukt toen Ajagun de score verdubbelde. In de slotfase viseerde Lierse nog twee keer de paal, maar het was dus toch Kortrijk dat de drie punten mee naar West-Vlaanderen nam.

Of men bij Lierse écht lang wakker zal liggen van die twee gemiste kansen is twijfelachtig. Het is namelijk de financiële situatie van de club die de gesprekken op het Lisp blijft domineren. Voor de match tegen Kortrijk kregen de Pallieters trouwens nog het bezoek van een deurwaarder. Op vraag van de al maanden niet betaalde drankenleverancier kwam de man beslag leggen op de daginkomsten. Voor Lierse worden de extrasportieve problemen dus alsmaar groter.

