Kortrijk pakt vijfde thuiszege op rij tegen onmachtig Mechelen Eddy Soetaert

21u50 0 BELGA Jupiler Pro League KV Kortrijk klimt over Mechelen en Oostende en kan daarmee wat vrijer ademen na een vroeg afgedwongen zege tegen een makke tegenstander die het duel in de bodem van de ranglijst nooit kon animeren. Glen De Boeck is daarmee in dertig dagen tijd aan zijn vijfde thuiszege toe.

De resultaten van de jongste thuiswedstrijden hadden KV Kortrijk begrijpelijk een ijzersterk vertrouwen bezorgd. Het team scoorde liefst vijftien keer in vier wedstrijden, en dan nog telkens tegen ploegen uit de linkerkolom: 3-2 tegen STVV, 4-2 voor de beker tegen Antwerp, 4-1 tegen Waasland-Beveren en nog eens 4-1 voor de beker tegen Gent. Dat is niet enkel de hand van Glen De Boeck maar zijn hele lijf.

Kortrijk heeft nu immers een duidelijk De Boeck-concept met drie aanvallers en de Nigeriaan Ajagun daarachter. Perbet en Chevalier tekenden present, met elk een doelpunt trouwens, maar Ouali had last van een verrekking in de dij en werd vervangen door Stijn De Smet.

Tegen een in de eerste helft matig tot zwak Mechelen liep Kortrijk verdiend tot 2-0 uit. Chevalier trapte de eerste corner, Kumordzi kopte in naar de tweede paal waar Perbet simpel met het hoofd kon afronden. El Messaoudi had de Fransman bij die fase net vrijgelaten. Na twintig minuten verdubbelde Monsieur Chevalier, Teddy voor de vrienden, de chouchou van de Kortrijkse fans, met een meesterlijke trap. Stijn De Smet had zich langs twee tegenstanders gewurmd, legde slim af voor de Fransman die alle vrijheid kreeg om de bal vanaf twintig meter in de bovenhoek te krullen.

Zo wordt het geen zwarte december zoals dat de vorige jaren onder Walem en Belhocine het geval was. En daar heeft Glen De Boeck alle verdienste aan. Mechelen? Dat kwam er maar niet uit, net zoals Kortrijk Achter de Kazerne bij de laatste wedstrijd onder Anastasiou niet in het stuk voor kwam. De tijden zijn snel veranderd. Bandé kreeg amper voet aan de grond, Kawaya was het enige lichtpunt. Hij opende de avond met een balletje voor Kaminski, zag net voor de pauze een strak schot afwijzen en werd daarna verrassend vroeg gewisseld voor Kolovos, die naast de eerdere invaller Ganvoula ging lopen. Beiden zonder succes.

Met Kortrijk liep het overigens ook niet meer vlot na de pauze, allicht op rekening van de angst om de interessante uitgangspositie nog kwijt te spelen. Zo had Cocalic kunnen milderen op een vrijschop van Rits maar kopte de bal met de kale knikker net naast. Meer had Malinwa niet in huis, niets om een punt te claimen.

