Kortrijk pakt eerste thuiszege nadat het eerst op achterstand kwam tegen STVV Eddy Soetaert

20 oktober 2018

21u53 0 KV Kortrijk KVK KVK 3 einde 1 STV STV STVV Jupiler Pro League KV Kortrijk won met veel strijdlust geleid door een dominante Julien De Sart verdiend zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen een matig STVV dat zonder Bezus alle inspiratie miste. Het was meteen ook de eerste keer dat de Kerels twee opeenvolgende wedstrijden wonnen. “Wat nodig is om definitief gelanceerd te zijn”, had Glen De Boeck aangekondigd.

De Kortrijkse coach had voor de wedstrijd ook nog nadrukkelijk meegegeven: “We zijn thuis al elke keer op achterstand gekomen. Dat moeten we nu ten allen prijze verhinderen of de tegenstander zal weer een muur bouwen.” De klok tikte zeven minuten en Kortrijk stond zowaar weer op achterstand. Daichi Kamada liep vrolijk doorheen het centrum van de defensie schakelde Kagelmacher uit en prikte de bal keurig in de verste hoek.

STVV verdiende die voorsprong ook want het eerste kwartier was helemaal Limburgs. Boli had zelfs moeten verdubbelen toen Kaminski de bal in zijn voeten trapte, maar de Fransman mikte naast.

Kortrijk kwam met enige vertraging in de wedstrijd. Ouali en De Sart trapten van op afstand in de handen van Steppe. Maar dan had Kristof D’Haene een aardige ingeving: hij liep vanaf zijn flank naar binnen en stuurde een scherpe voorzet tot bij de inlopende Stojanovic, de schaduwspits achter Avenatti. De Serviër devieerde de bal kundig via de tweede paal in het net.

Stojanovic deed meer. Hij duwde net voor de rust de 2-1 binnen toen Steppe een verrraderlijke zwabberbal van Julien De Sart loste en de ex-speler van de Cercle-jeugd meteen in de buurt was om het af te maken. Waarmee Kortrijk kreeg wat het op basis van het tweede deel van de eerste helft ook verdiende want na een felle start trappelde STVV toch wel slapjes ter plekke. Eén keer nog dreigde het met een kundige vrije trap van Garcia vanaf de zestienmeterlijn in de bovenhoek maar Kaminski zweefde de bal vakkundig eruit.

KVK deed het zoals aangekondigd zonder Chevalier die een weekje rust kreeg om vooral mentaal op zijn positieven te komen, STVV miste dan weer Bezus die net niet tijdig fit was. En meer dan Chevalier aan de ene zijde werd Bezus aan de overkant gemist. Zijn inspiratie ontbrak om lijn te geven aan de bezoekers.

Die hadden te veel slechte voorzetten in huis om nog wat aan de achterstand te doen. Eén keer nog lag Kaminski goed in de baan van de bal toen Alexis De Sart uithaalde.

Bij Kortrijk - met broer Julien De Sart als dirigent - benutte Avenatti de nuttige steekpassen van Ouali en Mboyo niet en verslikte eerst Ouali zich in een fraaie dieptepas van De Sart en trapte Mboyo alleen voor doel knullig naast. Pas acht minuten voor tijd velde de felle krijger Kanu het definitieve vonnis. De werklustige Ouali bracht weer de bal voor, de ervaren Kanu kon er eerst onvoldoende bij maar vond in de draai dan toch de opening om de 3-1 vast te prikken. Het Kortrijkse publiek kon eindelijk eens genieten van winst in eigen huis.