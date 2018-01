Kortrijk op verrassende stage naar Nieuwpoort: "Goede ervaringen met Desmadryl" Eddy Soetaert

06u30 0 BELGA De Boeck: "De groepsdynamiek zal door middel van deze specifieke stage nog toenemen." Jupiler Pro League KV Kortrijk doet de meest ongewone winterstage van allemaal. Vrijwel alle eersteklassers trekken naar Spanje, één naar het Midden-Oosten en KVK naar... de Noordzee. In Nieuwpoort wordt de groep onder handen genomen door psycholoog Johan Desmadryl en dat is niet altijd om te lachen.

"We nemen geen bal mee op stage", zegt Glen De Boeck. Het was zijn idee om met de Koksijdse psycholoog de tweede seizoenshelft voor te bereiden. "Ik heb hem indertijd leren kennen toen Frankie Vercauteren trainer was en nadien heb ik als coach van Cercle Brugge, Waasland-Beveren en Moeskroen ook op hem een beroep gedaan", vertelt de KVK-trainer.

Vanmorgen hoeft het gezelschap niet naar de luchthaven te reizen, alleen 50 kilometer ver naar het hotel in Nieuwpoort. De club krijgt met dit initiatief steun uit een onverwachte hoek. Vanuit Nederland zegt dokter Leo Pruimboom dat voetbalteams zich verkeerd voorbereiden op wat komen moet. "In de zomer trekken ze naar frisse oorden, in de winter naar warmere, waardoor ze zich niet voorbereiden op de klimatologische omstandigheden die ze daarna te verwerken krijgen", zegt de professor. In januari dus beter naar Zweden dan naar Spanje, Nieuwpoort mag er ook wezen.

"Ik heb iedere keer leuke herinneringen en goede resultaten overgehouden aan onze stage bij Johan aan zee", zegt Glen De Boeck. Johan Desmadryl gaat wel eens verder dan de spelers verwachten: lastige groepsopdrachten in de duinen of ontbijt waar je het niet zou verwachten. "Het gaat om teambuilding waarbij de spelers elkaar nog beter zullen leren kennen", aldus de coach. "Dankzij de fysieke proeven die we gaan doen, zal de groepsdynamiek nog toenemen."

Zaterdag komt het gezelschap terug, zondag krijgen de spelers vrij en vanaf maandag bereiden ze zich voor op de drukke januarimaand met aansluitend de halve finales in de Beker van België. Of er intussen spelers zullen bij komen? "Alleen als er opportuniteiten zijn", zegt De Boeck. Blijkbaar wordt toch naar een paar specifieke posities uitgekeken. Ook wordt tijdelijk afscheid genomen van enkele spelers: Lukas Van Eenoo wordt tot einde seizoen verhuurd aan Westerlo en ook voor Kage en De Smul wordt een oplossing gezocht.

