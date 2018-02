Kortrijk maakt strijd voor play-off 1 nog wat spannender na zege op STVV Alain Ronsse

22u01 12 Jupiler Pro League Kortrijk liet op Stayen zijn vierde uitzege van het seizoen optekenen. Het niveau van hun bekermatch tegen Racing Genk haalden de bezoekers niet, maar dat was niet nodig. Perbet was nog eens 'Perbut'. Hij maakte met twee doelpunten het verschil. In de strijd voor een plaats in PO I komt KVK naast STVV, Waasland-Beveren en Standard postvatten. Spanning troef. Met dank aan onze competitieformule.

Hoewel kustgras aanpassing vergt, zal het voor de spelers van KVK een leuke gewaarwording zijn geweest om niet op de eigen akker te moeten spelen, al heeft STVV dit seizoen een stevige thuisreputatie opgebouwd met slechts twee wedstrijden op twaalf zonder puntenwinst. 24 op 36: alleen Club Brugge en AA Gent deden tot dusver beter. Toch kon deze match alle kanten uit, want sinds de overname door Glen De Boeck weer aan de oppervlakte gekomen, met een mogelijke kwalificatie voor de finale van de Beker van België als uitzicht. Reden waarom Chevalier - afgezien van een korte invalbeurt toen KVK alles onder controle had - werd gespaard.

Het eerste kwartier verliep op de speelhelft van KVK, maar meer dan een knal in het zijnet en een paar zwakke pogingen liet de thuisploeg niet optekenen. Pas in minuut 16 werd Steppe voor het eerst bij het spel betrokken, al beperkte zijn interventie zich tot het oprapen van een verloren bal. Bij zijn tweede interventie moet hij een center door de handen glippen. Vermits niemand van KVK gevolgd was, bleef zijn mistasten zonder kwalijk gevolg.

In minuut 23 moest Steppe zich echter gewonnen geven. Ouali liep op zijn rechterflank als een wervelwind Dussaut voorbij en zette voor. Perbet devieerde de voorzet een de eerste paal tegen de netten. Voor de Fransman zijn zesde doelpunt van het seizoen en het zevende zou volgen.

STVV kan kansen niet verzilveren

STVV reageerde naar best vermogen. Met andere woorden: niet echt overtuigend. Toch leidde dat tot doelkansen. Vetokele noopte Kaminski tot een knappe redding, Asamoah en Dussaut verprutsten open kansen en in het slot van de eerste helft ging De Norre - vorige speeldag uitblinker op Genk - zijn kans met een zwaar schot dat via de vingertoppen van Kaminski over de lat zoefde.

De Roeck greep tijdens de rust in. Hij verving de zwakke Dussaut door Legear, in de hoop dat hij het tij zou doen keren. De supersub van STVV lag meteen aan de basis van twee gevaarlijke acties. Vetokele kreeg de bal niet voorbij de attent reagerende Kaminski.

Dat hij niet veel nodig heeft om te scoren, heeft Perbet al genoegzaam bewezen. Anders wordt je geen twee keer topschutter (2012 en 2016). Op het uur maakte hij met een scharreldoelpunt 0-2, daarbij geholpen het gebrek aan reactie van de STVV-defensie. Een dreun voor het gretig aan des tweede helft begonnen Kanaries. Met nog een halfuur te gaan, leek de wedstrijd gespeeld en daar konden de krampachtige pogingen van de thuisploeg niks aan veranderen.

