Kortrijk komt niet verder dan gelijkspel tegen Moeskroen in partij waar niemand vrolijk van werd Eddy Soetaert

11 mei 2018

22u38 0 Kortrijk KVK KVK 1 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen

Niemand die er vrolijk van werd, van die laatste thuismatch van KV Kortrijk. Nochtans, Glen De Boeck zette alle aanvalskracht tegelijk in zijn team. Perbet én Papazoglou zowaar, plus Chevalier, De Smet en Ajagun, maar in het eerste uur kreeg alleen Perbet een paar kansen maar deed er niets mee. Pas in de 70ste minuut kopte Papazoglou een hoekschop binnen. Zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Achterin liep het ook niet naar wens bij KVK dat vroeg de ongelukkige Van Loo en even later ook Lepoint verloor. Erik Palmer-Brown, gehuurd bij Manchester City, zal ginds bij zijn terugkeer hooguit de kleedkamers mogen verven. De knaap liet zich ook in deze wedstrijd constant aftroeven, maar de bezoekers namen de kansen lange tijd niet aan. Rotariu kwam alleen voor doel maar duwde de bal zowaar nog naast. Een volgende keer redde Bruzzese en verslikte Van Durmen zich in de rebound. Tot Rotariu weer de bal cadeau kreeg van zijn Amerikaanse lijfwacht en die onder Bruzzese binnentrapte. Een verdiende gelijkmaker.

