Kortrijk komt niet verder dan gelijkspel tegen Moeskroen in partij waar niemand vrolijk van werd Eddy Soetaert

11 mei 2018

22u38 0 Kortrijk KVK KVK 1 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen

Niemand die er vrolijk van werd, van die laatste thuismatch van KV Kortrijk. Nochtans, Glen De Boeck zette alle aanvalskracht tegelijk in zijn team. Perbet én Papazoglou zowaar, plus Chevalier, De Smet en Ajagun, maar in het eerste uur kreeg alleen Perbet een paar kansen maar deed er niets mee. Pas in de 70ste minuut kopte Papazoglou een hoekschop binnen. Zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Achterin liep het ook niet naar wens bij KVK dat vroeg de ongelukkige Van Loo en even later ook Lepoint verloor. Erik Palmer-Brown, gehuurd bij Manchester City, zal ginds bij zijn terugkeer hooguit de kleedkamers mogen verven. De knaap liet zich ook in deze wedstrijd constant aftroeven, maar de bezoekers namen de kansen lange tijd niet aan. Rotariu kwam alleen voor doel maar duwde de bal zowaar nog naast. Een volgende keer redde Bruzzese en verslikte Van Durmen zich in de rebound. Tot Rotariu weer de bal cadeau kreeg van zijn Amerikaanse lijfwacht en die onder Bruzzese binnentrapte. Een verdiende gelijkmaker.

Nigel Pearson: “Ontgoocheld maar stappen richting eerste klasse A gezet”

“Mijn spelers en ik zijn ontgoocheld dat wij deze zeer goede match verloren”, zei OHL-coach Nigel Pearson. Ik vind dat wij meer verdienden dan een nederlaag, maar het is positief dat wij opnieuw zowat onze voet konden zetten naast deze potentiële play-off 1-ploeg. Wij ambiëren zelf eerste klasse A en zetten in deze play-off 2-minicompetitie stappen vooruit, maar we moeten nog beter en efficiënter worden als we naar de elite van het Belgische voetbal willen doorstoten”.

“De rode kaart voor Coopman gaf ons de gelegenheid om met elf tegen tien dominanter te gaan spelen. Door die fantastische tweede tegengoal liepen we een gelijkspel mis dat mijn spelers door hun inzet, hun enthousiasme en dikwijls goed voetbal wel hadden verdiend”.

OHL blijft hoe dan ook de enige ploeg die Zulte Waregem in play-off 2 twee punten kon afsnoepen. In de openingswedstrijd van play-off 2A werd het 2-2. De West-Vlamingen wonnen hun volgende acht matchen.

Nick Gillekens verdringt Kawin Thamsatchanan

OHL-coach Nigel Pearson pakte uit met zes wissels in vergelijking met de ploeg die dinsdag met 1-2 van KV Kortrijk verloor. Zo stond de 18-jarige Jo Gilis voor het eerst in de basis. Hij speelde eens sterke wedstrijd. Dat Nick Gillekens (22) in het doel de voorkeur kreeg op Kawin Thamsatchanan was pas echt verrassend. De Thaise international, als ‘cadeau’ aangebracht door de Thaise eigenaars van OHL, leek sinds de start van play-off 2 een certitude. “Ik heb de armen nooit laten zakken, ben op training hard blijven werken en blijven geloven in mijn kansen. Ik had ook een goed gesprek met de coach, die zijn vertrouwen in mij blijft behouden”.

Voor Gillekens – Belg, jong en toch al enige ervaring – is er naar verluidt belangstelling van enkele Belgische en Nederlandse clubs.

Aguémon “weet niets van KV Mechelen”

In Leuven gonst het van de geruchten over verregaande interesse van KV Mechelen voor Yannick Aguémon. De Mechelse club van ex-OHL-coach Dennis van Wijk, haalde eerder al Nikola Storm en keeperstrainer Harmen Kuperus weg bij OHL. “Interesse van KV Mechelen? Ik weet nergens van”, mompelde Aguémon. Als na Storm ook Aguémon naar Mechelen verkast, verliest OHL twee uitstekend wingers, dit seizoen samen goed voor 20 goals en 15 assists, en dat uitgerekend aan de allicht de grootste concurrent van de Leuvenaars voor promotie naar eerste klasse A.