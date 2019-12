Kortrijk kan nog eens winnen, Eupen gaat in eigen huis met 1-2 voor de bijl AR

21 december 2019

21u51 2 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 2 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League KVK heeft eindelijk nog eens gewonnen. Dat was van 20 oktober geleden. 2-0 tegen Zulte Waregem. Nadien volgden acht wedstrijden waaronder zes nederlagen en tweede gelijke spelen. De ingevallen Selemani nam de winning goal voor zijn rekening. In het slot hoopte Eupen op een strafschop om gelijk te maken. Ref Put stond die penalty eerst toe, maar kwam op zijn beslissing terug na tussenkomst van de VAR.

Toyokawa, de voorbije twee seizoenen met zijn snelheid en hardnekkigheid vaak een beproeving voor de defensie van de tegenpartij, ligt bij Beñat San José niet in de hoogste lade. Ondanks de afwezigheid wegens schorsing van Bolingi, was er voor de Japanner weer geen plaats in de basisopstelling. De coach van de Panda’s koos voor Embalo, recent als invaller matchwinnaar tegen KVO met een laat doelpunt.

In vergelijking met de gewonnen bekerwedstrijd op Union wijzigde Yves Vanderhaeghe deels noodgedwongen zijn basisopstelling op twee plaatsen: Mboyo (geblesseerd) en Stojanovic werden vervangen door Ezekiel en D’Haene.

Dit was al het derde duel tussen Eupen en KVK. Tussenstand 1-1, want Eupen won in de competitie de heenwedstrijd in het Guldensporenstadion, maar verloor er wel in de achtste finales van de Beker van België.

De laatste tonen van ‘AS Eupen, wir sind da!’ — het hymne van de club — zinderden nog na toen Bautista op aangeven van Schouterden met een ferme knal het doelhout trof. De inzet van licht overwicht van de thuisploeg en twee doelkansen. Bautista schoot schuin voor doel over en Embalo trapte naast de bal na een perfecte aflegger van Cools.

Het duurde ruim een kwartier voor KVK beter in de wedstrijd kwam en dat was voldoende om op voorsprong te komen. Een volley van De Sart werd door Ezekiel over de lijn geduwd (0-1).

De Panda’s dus op achtervolgen aangewezen. En ref Put op tv-kijken na tussenkomst van de VAR. Het leverde de thuisploeg een strafschop op voor handspel van D’Haene. Milicevic zette de elfmeter om (1-1).

In het derde kwartier waren de overtredingen talrijker dan de geslaagde combinaties en doelgevaar kwam er pas in de toegevoegde tijd. Ocansey was De Wolf te vlug af en lepelde de bal op het voorhoofd van de voor Batsula ingevallen Selemani. De ex-Unionist had maar in te leggen maar kopte warempel op de lat. Zo dicht, zo alleen en nog mis. We hoorden Vanderhaeghe vloeken. Je zou voor minder.

KVK hervatte goed na de rust en werd snel beloond met een treffer van Selemani (1-2). San José greep in. Hij verving Koch door Toyokawa. Man minder achteraan, man meer voorin. Een wijziging met gevolgen voor rechtsback Beck, die zijn tot dan goede aanvallende impulsen beperkt zag.

Eupen drong aan. KVK kroop terug, zette zich schrap en weerde de te vaak lukrake lange ballen af. San José gooide nog een spits in de strijd. De lange Ciampichetti, die tot dusver nog geen potten heeft gemaakt of gebroken.

Tien minuten voor tijd verkeek Stojanovic dé kans op 1-3.

In het slot kwam de VAR voor de tweede keer tussen, nadat de infiltrerende Schouterden eerst buiten en daarna in de rechthoek uit evenwicht werd gebracht. Geen overtreding besliste ref Put na de beelden te hebben bekeken. Voor KVK was het laatste gevaar geweken, want het ultieme schot van Beck ging over.

Meer over KVK

sport

sportdiscipline

voetbal

Eupen

Selemani

VAR

Put