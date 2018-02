Kortrijk heeft geen kind aan mak Antwerp Chevalier verdeelt en heerst Stijn Joris

10 februari 2018

21u54 4 Jupiler Pro League Knap en bij momenten demonstrerend walste Kortrijk ogenschijnlijk makkelijk voorbij een zielloos Antwerp. Teddy Chevalier was de gevierde man met een assist en drie fraaie goals.

Kortrijk maakt de strijd om de plekken vijf en zes plots ongemeen spannend. KVK haalde het alles bij mekaar vrij eenvoudig van Antwerp dat stilaan angstig naar beneden moet kijken. Bölöni gooide het nochtans over een andere boeg na de thuisnederlaag tegen Waasland-Beveren. Met Corryn, Sall, Rodrigues en Siani bracht hij vier andere jongens aan de aftrap. In doel moest Debaty noodgedwongen de positie van de geschorste Bolat overnemen. De wissels van Bölöni leken wel verlammend te werken.



Antwerp speelde veruit zijn zwakste wedstrijd van het seizoen en incasseerde ook zijn zwaarste nederlaag tot dusver. Kortrijk combineerde op zijn hachelijke veld veel vlotter dan de bezoekers en deed de Great Old pijn via de flanken. D'Haene brak op links een paar keer uit, maar Antwerp kwam goed weg toen een van zijn voorzetten via Debaty en Perbet naast ging. Helemaal klungelig zag het er even later uit. Gevaarlijke terugspeelbal van Yatabaré en Debaty verslikte zich. Perbet strafte net niet af. Antwerp ontsnapte aan een heel vroege achterstand.

Antwerp bleef het spel ondergaan. Kortrijk vond keer op keer de vrije man, maar Borges borstelde achterin alles weg. Tot ook hij de mist in ging op een voorzet van Chevalier die door een oneffenheid in het veld opsprong. Ouali werkte via de paal binnen. Terechte voorsprong en Kortrijk bleef komen. De Boeck had het goed bekeken. Hij zette zijn backs erg hoog en zo moesten Limbombe en Rodrigues heel ver mee terug. Bölöni vond geen antwoord en zag heel nerveus toe hoe zijn ploeg bleef aanmodderen.



Alsmaar hetzelfde recept via de flanken bij KVK. Chevalier en Ouali kregen te veel ruimte. Na een mislukt afstandsschot van Van der Bruggen viel de bal gelukkig voor de voeten van Chevalier en de Fransman werkte haarfijn af. Antwerp in de touwen. Alleen kwam het in de laatste minuten van de eerste helft toch nog dichtbij een goal. Twee keer via Haroun, maar Kaminski zat er telkens goed tussen.

Meteen na rust liet Haroun een nieuwe kans liggen op een voorzet van Limbombe, maar het bleek maar een stuiptrekking. Kortrijk nam de match weer in handen en Antwerp liet al te makkelijk betijen. Oulare kreeg nog wel een kans op de aansluitingstreffer, maar besloot op Kaminski. Aan de overkant deed Chevalier waar hij goed in is. Op de counter sloeg hij ijzig koel toe. Corryn kreeg geen controle over de bal en Chevalier glipte ermee weg. De Fransman omspeelde Debaty en werkte simpel af in het lege doel. 3-0 en daarmee was de kous helemaal af. De Kerels maakten de bal in de slotfase bij momenten nog ongrijpbaar voor een moedeloze Great Old. Chevalier deed er zelfs nog eentje bij en maakte zijn hattrick compleet. De Fransman hijst zich in de topschuttersstand helemaal bovenaan naast Thelin.



Knap hoe Glen De Boeck van een degradatiekandidaat een combinerend en goed voetballend geheel maakte. Antwerp glijdt na een magere 3 op 15 stilaan weg en is zijn buffer met het nummer 7 die voor de winterstop nog 8 punten bedroeg, helemaal kwijt. Tijd om te bezinnen op de Bosuil. Kortrijk doet net het tegenovergestelde. Het sluit aan bij de plekken die recht geven op play-off 1 en kan er nog een leuk slot van het seizoen aan breien.