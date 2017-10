Kortrijk flirt weer met Leekens, die bedenktijd vraagt ESK en SK

Georges Leekens in het Van Der Valk Hotel in Oostkamp

Het wordt een serie met vele afleveringen, de zoektocht van KV Kortrijk naar een nieuwe trainer. Gisteren nam de club weer contact met Georges Leekens (68). Die vroeg bedenktijd tot na de wedstrijd van vanavond. De ex-bondscoach beseft dat hij zich al eens liet overhalen door emoties - zie Lokeren - en is er nog niet uit of hij KV Kortrijk voor de derde keer wil gaan leiden. Bij zijn tweede passage in het Guldensporenstadion haalde KVK als vierde wel het beste resultaat ooit. Maar Leekens weet ook dat hij tot Nieuwjaar zal moeten roeien met de (verdedigende) riemen die er zijn, en dat is bescheiden materiaal.

Gisteren leidde Yannis Anastasiou in de aanloop naar de thuismatch tegen Racing Genk onverstoord de training terwijl zijn clubbestuur onderhandelt met mogelijke opvolgers. De laatste demarche richting Marc Brys leidde donderdagavond niet tot een akkoord.

Vanavond kan KV Kortrijk in het slechtste geval laatste staan, uitgerekend nu de Maleisische multimiljonair en eigenaar Vincent Tan voor de tweede keer een wedstrijd bijwoont.

Photo News Vorig jaar als trainer van Lokeren.