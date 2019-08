Kortrijk en Oostende scoren elk twee keer en delen de punten ESK

31 augustus 2019

21u52 2 KV Kortrijk KVK KVK 2 einde 2 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League KV Kortrijk leek de zege eindelijk nog eens te grijpen in een thuismatch tegen Oostende – dat kon het de vorige drie jaar niet – maar een onnodige overtreding van D’Haene liet Skulason toe om vanaf de stip nog een gelijkspel te halen. Het houdt KVO in de voorste gelederen en verhindert KVK om aan te sluiten bij de beteren met de interlandbreak in zicht.

Drie keer was er appel voor hands in een matige eerste helft, maar Christof Dierick bleef telkens na consultatie van de VAR – maar zonder dat hij zelf ging kijken – van de stip weg. De eerste keer was toen De Sart bij de enige hoekschop van KVO vòòr de rust de bal tegen zijn eigen arm kopte. Geen strafschop dus volgens de nieuwe regels. De andere discussies deden zich voor aan de overkant, vooral toen Marquet wild sprong in de baan van de bal en die tegen de arm kreeg, maar zonder overtreding aldus de mensen in het busje.

KV Kortrijk had in die eerste helft dan wel 62% balbezit maar putte daar amper doelkansen uit. Alleen een afstandsschot van De Sart week nog net even op een verdediger af zodat het buitenkant paal wegkeilde. De thuisploeg begon dan wel snedig met scherpe voorzetten van Mboyo, D’Haene en Ajagun maar die vonden geen ontvanger. De Oostendse centrale verdedigers Faes en Milovic wonnen immers elk duel met de grote jongens Mboyo en Lepoint.

Lepoint was de nieuwkomer bij Kortrijk door de blessure van Kage. Hij leunde centraal aan bij Mboyo terwijl Ajagun op de rechterflank liep. KVO moest Palaversa, Capon en Jonckheere missen en verving ze door Marquet, Bataille en Canesin.

Naar jaarlijkse traditie aasde de kustploeg op winst. Ook nu weer leek de uitzege in de maak toen Sakala een inworp doorkopte tot bij Sylla die met Hines-Ike in de rug rond zijn as draaide en de bal simpel met een puntertje intikte. De Amerikaan liet zich hier wel heel stuntelig aftroeven.

Even voorbij het uur – nadat KVO al via Sylla dicht bij de 0-2 stond – bracht Yves Vanderhaeghe Jovan Stojanovic in. De Kroaat was voor het eerst dit seizoen inzetbaar na een operatie met complicaties aan de enkel. Hij schoof de bal slim in de loop van Eric Ocansey die vanaf rechts inkwam en loeiend hard in het dak van het doel trapte: 1-1.

Weer discussie in de 71ste minuut bij een vrijschop van Julien De Sart. Stojanovic en Hines-Ike stonden buitenspel toen de bal vertrok, maar die ging dan wel rechtstreeks achterin het doel. Omdat de spelers niet centraal in het gezichtsveld van de doelman stonden, werd het buitenspel niet weerhouden en het doelpunt op naam van De Sart ingeschreven. Er was dan wel vier minuten – inclusief televisiekijken voor Dierick - nodig om tot die beslissing te komen.

De zege leek binnen maar KV Kortrijk had nog een knoeimoment in huis toen D’Haene Vargas onnodig haakte in het strafschopgebied, een klus voor Skulason om het gelijkspel in te pakken. En als Sakala iets beter bij schot was geweest, dan nam hij in de toegevoegde tijd zelfs de volle buit mee naar huis. Zo blijft KVO punten pakken en trappelt KVK ter plaatse.