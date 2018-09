Kortrijk en Genk houden het op een spectaculaire draw na sensationele tweede helft: Mboyo scoort tweemaal tegen ex-club GVS

02 september 2018

21u50 2 KV Kortrijk KVK KVK 3 einde 3 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Racing Genk heeft kostbare punten verspeeld op het veld van Kortrijk. 3-3. Alle doelpunten vielen in een sensationele tweede helft, Mboyo scoorde twee keer tegen zijn ex-club. De Limburgers eindigden de match met tien na een tweede gele kaart voor Malinovskyi. Door het puntenverlies van de troepen van Clement is Club Brugge alleen leider, Genk volgt als naaste belager op twee punten. Kortrijk is dertiende.

Kortrijk rekende in de eerste helft op het defensief blok, het was aan de Limburgers om daar een gaatje in te vinden. Dat lukte moeizaam, al kon Genk met de rust in zicht Bruzzese toch enkele keren in verlegenheid brengen. Paintsil trapte langs de verkeerde kant van de paal, Malinovskyi schoot een corner dan weer rechtstreeks op de staak. Niet dat de thuisploeg daar helemaal niets tegenover stelde: Mboyo vlamde tegen zijn ex-club in de draai nipt over. Wie toen had gedacht dat er na rust zes goals gingen vallen, werd gek verklaard.

Mboyo aan het kanon

Malinovskyi opende de debatten met een afgeweken schot, maar Mboyo hing met een rake kopbal op het uur de bordjes opnieuw gelijk. Lang danste de thuisaanhang evenwel niet op de tribunes, want Aidoo torende zes minuten later boven alles en iedereen uit en vloerde Bruzzese een tweede maal. Maar KVK van slag? Helemaal niet. Invaller Ouali vlamde via de deklat de 2-2 binnen. Het doelpuntenfestival werd zo stilaan op gang getrokken. Samatta verzuimde aan dat festijn deel te nemen, vanop de stip schoot hij veel te zwak in.

Een dure misser, zo bleek. Mboyo leek vanop het halve maantje Kortrijk naar een tweede zege op rij te schieten, maar dat was zonder Trossard gerekend. Ook al met een deviatie verijdelde het dribbelwonder de eerste Genkse nederlaag. De Limburgers eindigden de match wel nog met tien, Malinovskyi trapte na en kreeg een tweede geel.

