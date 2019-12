Kortrijk blijft op de dool: Moeskroen buigt achterstand om in tweede helft ESK

13 december 2019

22u20 4 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 2 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Stipe Perica drinkt elke week koffie met de Kortrijkse Balkanboys op de plaatselijke Markt. Straks mag hij er een rondje trakteren. Hij trapte de winning-goal vanaf de stip binnen nadat Van Der Bruggen nodeloos Olinga onderuit haalde. Het helpt Moeskroen voorbij Genk in de stand, het houdt KVK onderin bij de kneusjes: 1-2.

Mboyo Ilombé heet hij officieel, zijn vader noemde hem Petit Pelé naar zijn idool. Mboyo was het die in alle Kortrijkse acties van de eerste helft was betrokken. Hij was het ook die uiteindelijk in de 38ste minuut scoorde, zijn zevende inmiddels waarmee hij royaal de topschuttersstand bij KVK leidt.

Het gebeurde toen de driehoek Azouni - De Sart - Van Der Bruggen (terug van weggeweest) een actie uittekende. Azouni stuurde diep naar links, De Sart kegelde naar rechts tot bij VDB die naar de verste paal mikte en daar Mboyo aantrof die netjes afmaakte.

Moeskroen kwam in de eerste helft amper in het verhaal voor, leek de neus op te halen voor het zware, drassige, ondergeregende veld en kon in die periode nooit een voet zetten naast de thuisploeg die via Mboyo met regelmaat dreigde. Hij ontdeed zich al meteen van lijfwacht Quierios bij een verre vrijschop van De Sart: de bal ging voorlangs. Even later ging hij voor een vierde assist maar gelegenheidsspits Stojanovic - erin ten koste van een sinds weken matige Hornby - maar de ondermaatse Serviër miste de nodige deviatie met het hoofd. Mboyo deed nog meer: hij verlengde buitenkant voet kundig een nieuwe vrije trap van specialist De Sart, buitenkant paal. De Luikenaar had zelf trouwens al in de eerste minuut tegen de buitenkant van de dichtste doelpaal geknald.

Kun je je voorstellen dat Moeskroen meteen na de pauze gelijkmaakte bij zijn eerste de beste actie van de avond, een hoekschop door Olinga met een rustige omhaal ingetrokken doordat onze ‘held’ Mboyo hem alle vrijheid van trappen gunde.

De thuisploeg nam niettemin meteen de draad weer op: Tuta en Stojanovic kregen de bal vanaf twee meter niet voorbij Vasic, een slappe Ocansey was niet scherp genoeg om een doelrijpe voorzet van Van Der Bruggen in te duwen en dan was er nog zijn vervanger Ezekiel die fraai kopte maar de Moeskroen-doelman redde met de voet.

Het bleek vrijdag de 13de: Hannes Van Der Bruggen haalde zowaar Olinga onderuit in het uiterste hoekje van het strafschopgebied en Dierick besliste exact na tussenkomst van de VAR. Zo hielp KVK zijn tegenstander eigenhandig aan de winst. Met 2 op 24 wordt het allerminst een Warme Week bij KV Kortrijk.