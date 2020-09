Kompany: “We hadden acht keer moeten scoren” YP

19 september 2020

23u19

Bron: Eleven Sports, VTM Nieuws 1 Jupiler Pro League Waasland-Beveren twee, Anderlecht vier. De coach in het winnende kamp Vincent Kompany “vond het allemaal wel leuk", bij zijn concullega aan de overzijde Nicky Hayen was dat minder het geval. “Maar ik ben niet geslagen”, toont die zich zelfs na drie op achttien nog strijdvaardig.



“Ik ben uiteraard tevreden, want het resultaat én het voetbal waren goed”, aldus Vincent Kompany achteraf. “Maar als we eerlijk zijn was het een match van momenten. De eerste 30, 40 minuten waren we goed, nadien verzwakken we vijf minuten, tweede helft ook de eerste tien minuten veel minder, nadien weer goed voetbal... Als we goed voetballen zijn we heel gevaarlijk, maar nadien verzwakten we dan weer. Dat mag niet gebeuren, maar ik onthoud wat we gedaan hebben op offensief vlak. Ik vond het wel leuk. Die tegengoals bekijk ik op dezelfde manier dan de kansen die we niet benutten. We hadden acht keer moeten scoren, maar maken er maar vier. Ik ga alles nu rustig herbekijken met de groep en dan de analyse maken, maar ik onthoud het resultaat en de manier waarop.”

Verschaeren en Delcroix, de twee jongens die vandaag hun kans kregen, deden het goed, zo zag ook de trainer. “Ik heb vertrouwen in mijn groep. Als we een of twee jongens hebben met een goede week achter de rug, dan wil ik die energie benutten in de wedstrijden. Vandaag zag je dat er vers bloed aanwezig was, Yari bekroonde zijn wedstrijd met een doelpuntje en ook Hannes toonde dat hij een jonge verdediger is die nog progressie gaat maken. Goeie match voor hem om te beginnen.”

Hayen: “Fouten moeten eruit”

Zo tevreden Kompany was, zo ontevreden was Nicky Hayen. “Dit ligt aan onszelf, na twee minuten maakten we het ons al moeilijk en nadien hebben we de lin gewoon doorgetrokken. In de eigen zestien lateraal inspelen waar een penalty uitkomt, nadien ook een kopie daarvan met de goal van Doku... We hebben het onze tegenstander makkelijk gemaakt. Die naïviteit? We wisten op voorhand dat er weinig ervaring aanwezig is. Je hoopt dat die fouten eruit gaan door er elke dag aan te werken, maar als je dan zelfs ziet dat simpele opdrachten op hoekschop zelfs niet worden uitgevoerd dan maak je het jezelf moeilijk. Ik ga mijn jongens niet afbreken, zij tonen dagelijks goeie inzet en goeie wil, maar de fouten moeten eruit. ‘t Is al heel het seizoen hetzelfde verhaal.”

Toch weigert Hayen de handdoek te gooien. “Het is geen gemakkelijke situatie, maar ik blijf keihard werken. Ik ben niet bezig met het feit dat er een moment komt waarop het gaat stoppen voor mij. Ik steek alle energie in de club en wil elke dag keihard werken. Ik had me wel aan deze situatie verwacht, ik ben ontgoocheld door het spel en het resultaat maar ik ben niet geslagen. Als we ons spel kunnen spelen dat we op de training ontwikkelen, dan volgen de resultaten wel.”



