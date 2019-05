Kompany neemt Sam Erith mee naar Anderlecht MJR/KTH

20 mei 2019

05u30 4 Jupiler Pro League Vincent Kompany is de voorbije weken druk ­bezig geweest om een nieuwe technische staf samen te stellen. Wie al zeker met Kompany meekomt, is Sam Erith, momenteel Head of Sports Science bij Manchester City.

Erith is al 8 jaar de performance manager bij City, vervulde dezelfde job voordien bij Tottenham Hotspur en behoorde ook tot de ­technische staf van de Engelse nationale ploeg op Euro 2016. Of Erith ook de nieuwe T2 wordt van Kompany of enkel de rol van physical coach op zich neemt, is nog onduidelijk. Anderlecht is tevreden over het werk dat Karim Belhocine de voorbije weken vervulde en mogelijks blijft hij in de staf als assistent.