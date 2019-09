Kompany én Roofe trainen mee bij Anderlecht MJR

19 september 2019

06u35 1

Dan toch wat goed nieuws voor Vincent Kompany in de aanloop naar het duel van zondag tegen Club Brugge. Gisteren trainde voor het eerst aanwinst Kemar Roofe met de groep mee. Roofe sukkelde wéken met een halsstarrige enkelblessure en trainde sinds zijn komst naar Anderlecht enkel individueel. Vraag is of hij de volgende dagen reactie ondervindt van de collectieve trainingen. Is dat niet het geval, dan behoort hij mogelijks tot de selectie. Voor een basisplaats is het wellicht nog te vroeg.

Ook met Kompany zelf gaat het veel beter. Begin deze week trainde hij nog individueel, maar gisteren sloot hij gewoon bij de groep aan. Ook hier is het wachten of hij reactie krijgt op zijn dijblessure opgelopen in Genk. Maar hij zet zichzelf zo goed als zeker bij de selectie.

En dan is er nog het geval Trebel. Sambi Lokonga (tweemaal geel tegen Antwerp) en Zulj (herstellend van een neusbreuk) zijn er niet bij op Brugge en dus komt de Fransman automatisch in beeld als verdedigende middenvelder. Hij moést weg en wilde ook weg maar geraakte deze zomer niet bij een andere club. Tenzij het Midden-Oosten in de komende dagen alsnog een uitweg biedt. Intussen stoomt Kompany Trebel wel klaar voor zondag. Begin deze week speelde hij met de U21. De kans dat Trebel tot de selectie behoort, is groot.