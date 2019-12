Kompany en Anderlecht ondanks doldwaas slot onderuit in Oostende, eerste nederlaag onder Vercauteren YP/MJR

01 december 2019

16u22 50 KV Oostende KVO KVO 3 einde 2 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Een op papier weer offensiever Anderlecht met Kompany 90 minuten tussen de lijnen, heeft zijn zevende (!) nederlaag van het seizoen geleden tegen een in sportief en financieel gevaar verkerend Oostende. Anderlecht kan zijn seizoen nog enkel via de beker redden.

“Waarom speelden we zo traag en behoudend”, vroeg Sportief Directeur Michael Verschueren vorige maandag aan Frank Vercauteren en Vincent Kompany na de povere 0-0 tegen Kortrijk. In onze krant van zaterdag vertelde Verschueren dat Vercauteren ‘iets zou doen aan het probleem’. Zo gebeurde: Kayembe ging weer naar de bank en Vlap kreeg opnieuw zijn kans. Anderlecht startte dus opnieuw met twee aanvallende middenvelders. De Kompany-filosofie is dus zeker niet dood in Neerpede.

Verschaeren die de laatste weken op de flank nog nauwelijks iets liet zien, nam plaats in het centrum naast Vlap, als 10. Saelemaekers schoof naar de rechterkant.

Voor het eerst ook weer Vincent Kompany in de ploeg. De speler-manager herviel op 25 september in de bekermatch op Beerschot opnieuw in een hamstringblessure en stond 2 maanden aan de kant. Van Sandler en Trebel was nog geen sprake in de selectie.

‘Uitvoetballen van achteruit, tot in het extreme als het moet’, het behoorde tot ‘The Process’ van Kompany. Onder Vercauteren mocht de bal in de eigen 16 meter al eens weggekeild worden. Met de présence van kapitein Kompany op het veld tegen Oostende, wilde Anderlecht weer terug naar de basisprincipes van de Kompany-filosofie. Maar net daarin ging het al na 6' mis. Van Crombrugge paste een doeltrap naar Kana in de eigen 16 meter, die treuzelde om terug te spelen op zijn doelman, Van Crombrugge miste zijn controle en sluwe vos Akpala was er als de kippen bij om het gestuntel af te straffen. De 1-0 leidde een voor Anderlecht dramatische namiddag in.

Even na het half uur stond het zowaar al 2-0. Kompany ging onder een lange, verticale bal door, Akpala omspeelde Kana en schoot op doel. Van Crombrugge redde eerst nog maar was kansloos op de rebound van Jonckheere. De voorsprong van Oostende was niet oneens onverdiend want Anderlecht kreeg nauwelijks een kans voor mekaar.

Roofe had Anderlecht bij het begin van de tweede helft vanop de stip terug in de match kunnen brengen. Maar de Anderlect-spits miste de elfmeter.

De zwanenzang van Anderlecht ging ook in de tweede helft verder, ondanks de offensieve inbreng van Thelin en Doku.

Tien minuten voor tijd telde Hjulsager Anderlecht - ogenschijnlijk - helemaal uit. 3-0, ‘het is weer Couckenbak’, klonk het vanuit alle tribunes.

Maar het dient gezegd, Anderlecht bleef er voor gaan: ‘Thrust the process’.

Twee minuten naar de 3-0 lukte Chadli de aansluitingstreffer: 3-1. Het leek een eerredder. Maar twee minuten nadien scoorde Doku dan toch de aansluitingstreffer: 3-2. Het slot werd nog bijzonder spannend in het slot, maar de stand veranderde niet meer. Anderlecht lijdt zijn zevende nederlaag al van het seizoen, Oostende kan weer wat vrijer ademen.