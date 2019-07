Kompany-effect nu al weg: Antwerp verkoopt als eerste club al zijn abonnementen, Anderlecht stokt VDVJ/SJH/MJR

04 juli 2019

06u01 0 Jupiler Pro League ‘Sold out’ prijkt boven de Bosuil. Antwerp is de eerste club die al zijn seizoens­abonnementen uitverkocht. Een groot verschil met ­Anderlecht, waar het ­Kompany-effect maar voor een korte piek zorgde.

Geen beter verkoopsargument dan Vincent Kompany, zou je denken. In het Astridpark hoopten ze bijgevolg dat de komst van het club­icoon een stormloop op abonnementen zou ­veroorzaken. Paars-wit kreeg deels gelijk: na de aankondiging kwam de verkoop op gang — begin juni lagen de cijfers 10% hoger dan vorig jaar. Alleen viel de hype weer stil door het uitblijven van transfers. Momenteel ging een bescheiden aantal van 11.900 seizoenskaarten over de toonbank. Na de officiële komst van Vlap was er wel ­opnieuw een boost merkbaar. Zo kan paars-wit, dat vier ploegen en wellicht ook Standard beter ziet scoren, er dus nog een paar gebruiken.

Bij Antwerp is de aantrekkingskracht duidelijk minder gebonden aan nieuwe namen. Alle 13.300 abonnementen hebben daar een eigenaar. Gisteren gingen de laatste stuks de deur uit. “We zijn hier ongelofelijk trots op”, pronkt business en communication manager Dimitri Huygen. “In minder dan drie uur waren de laatste 800 stuks verkocht. De eerste mensen kampeerden hier al van halfvier ’s ochtends om zeker te zijn van hun plekje. En uren voor de verkoop om 12 uur stonden zelfs honderden mensen aan te schuiven. Antwerp leeft en bloeit.” Een beetje Tomorrowland op de Bosuil dus. Dat brengt ook financieel leuke cijfers met zich mee. De abonnementenverkoop staat voor een omzet van ­ongeveer 3 miljoen euro. “Toch hoeven ook de fans zonder abonnement niet te panikeren. We zetten momenteel alle zeilen bij om een systeem op poten te zetten zodat fans die een bepaalde wedstrijd niet kunnen bijwonen, hun zitje ­kunnen doorverkopen en een deel van de prijs recupereren.” Is er dan helemaal geen plek meer op de nieuwe tribune van de Bosuil? “Er zijn nog een 500-tal plekken beschikbaar in het businessgedeelte, maar daarvan zal het overgrote deel tegen de start van de competitie ook nog wel de deur uit vliegen.” De plannen voor een nieuw en ruimer stadion lijken dus meer dan ooit zin te hebben in Deurne-Noord.

Geen Gentse dip

Antwerp is niet de enige club die opvallende ­cijfers kan voorleggen. Het succesrecept van Club Brugge blijft volk naar Jan Breydel lokken. Eind maart stond de teller al op 10.000 verkochte abo’s voor volgend seizoen. Ondertussen zijn dat er al 23.200 geworden — niemand doet ­beter. Voor de 800 overblijvende stuks haasten fans zich dus maar beter. Landskampioen ­Racing Genk (16.000) kan al betere aantallen voorleggen dan bij de competitiestart vorig seizoen (15.000). Ook bij AA Gent draait de verkoop prima (15.000), ondanks een tegenvallend jaar. Opvallend: de cijfers van KV Mechelen (9.900) en Beerschot (6.700). Beide weten nog niet in welke divisie hun toekomst ligt, maar voelen dat allerminst in de omzet. Moeskroen bengelt ­onderaan het lijstje met amper 300 pasjes. Vooraf reserveren hoeft dus niet op Le Canonnier.

