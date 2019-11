Kompany doorbreekt de stilte: “We willen in de toekomst concurreren met Club en Ajax” XC

16 november 2019

14u14

Bron: The Guardian 1 Jupiler Pro League Vincent Kompany sprak al een tijdje niet meer over ‘zijn’ Anderlecht, in een interview met The Guardian blikt de Rode Duivel nu terug op zijn seizoensbegin bij paars-wit.

“Er is wat verwarring over mijn rol bij Anderlecht. De klassieke rol van ‘manager’ en het aspect op korte termijn daarvan, dat is niet wat ik doe. Ik ben ook een speler", verklaarde Kompany. “We hebben een visie en een plan uitgetekend hoe de club haar identiteit kan terugkrijgen. In de toekomst willen we dan concurreren met de grote teams rondom ons, zoals Ajax en Club Brugge.”

“Je zou ons kunnen vergelijken met andere clubs, die in een overgang zitten. Manchester United is, helaas, een heel goed voorbeeld. Ook de Rangers, tot ze Steven Gerrard haalden. En AC Milan. Zelfs een grote club moet voorzichtig zijn, ze kunnen in het ongewisse raken als ze zich niet aan hun visie houden. Wij moeten nu gewoon kalm blijven en ons proces doorzetten.”

“Ik ga wel mijn diploma’s behalen, maar mijn huidige rol is anders dan hoe de mensen het neerzetten”, vervolgde Kompany. “De toekomst op lange termijn bij Anderlecht zal altijd worden bewaakt door mezelf. Ik ben bezig om de club te helpen haar volle potentieel te benutten.”

“En of de komst van Frank Vercauteren mijn idee was? Dat is wat lastig om op te antwoorden. We nemen altijd beslissingen als groep en het is belangrijk dat iedereen akkoord is. Frank heeft een schat aan ervaring op internationaal en nationaal niveau. Zo’n icoon terughalen was heel belangrijk om de visie op lange termijn te bewaken.”