Kompany blijft positief: “Ik voel dat er iets speciaals op til is” XC

09 augustus 2019

11u54 10 Jupiler Pro League Eén op zes. Anderlecht had ongetwijfeld meer punten verwacht na de duels tegen Oostende en Moeskroen. Speler-manager Vincent Kompany blikt in een filmpje van paars-wit terug op de competitiestart.

"Anderlecht will be back" 💪🏽



Onze player-manager @VincentKompany blikt voor de wedstrijd tegen KV Mechelen terug op de competitiestart.



Avant #ANDKVM, notre joueur-manager Vincent Kompany revient sur le début du championnat. #RSCA #COYM pic.twitter.com/dlWhp9fDOf RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

“Het was een moeilijk begin, maar ik heb zoveel geleerd, zoveel genoten”, viel Kompany met de deur in huis. “Ik heb uit een grote groep spelers iets kunnen smeden, zonder in te boeten aan de waarden van de club of mezelf. Ik heb geleerd en het was leuk. Ik voel dat er iets speciaals op til is.”

“Ik wou vooral zien dat we met een heel jonge ploeg - misschien de jongste in Europa - heel snel progressie konden maken en dominant konden spelen. Dat we balbezit konden hebben, dat we controle over de wedstrijd konden houden. Dat is op dit moment op een heel korte tijd met een heel jonge ploeg eigenlijk al goed gelukt. Maar uiteraard gaan we nog op zoek naar impact.”

Anderlecht heeft tijd en geduld nodig, beseft Kompany. “Jonge spelers gaan altijd fouten maken. Dat maakt deel uit van het bijleren en ontwikkelen. Wat me interesseert bij die jeugdigheid, is dat ze van niets bang zijn en zin hebben om alles te leren. Daar voegen we ervaring bij, met de komst van Kemar Roofe, Samir Nasri, Michel Vlap en nog andere spelers. Dat geeft me nog meer vertrouwen om te mogen werken met die jonge spelers.”

Maar er is wel wat werk voor de boeg. “Ik zit nog steeds in een positie waarin ik moet sleutelen aan de ploeg en aan de mensen die voor elke wedstrijd het juiste profiel hebben. Het eerste dat we altijd zeggen, is dat elke seconde, elke minuut van een speler hier op Neerpede of tijdens de matchen beoordeeld wordt. Ons doel is om Anderlecht succesvol te maken.”

“Als je een bepaalde speelstijl wil hanteren, als je in een visie gelooft, dan moet je extreem zijn in wat je ervoor wil doen. Ik heb daarbij het geluk dat ik volledige rugdekking heb van het bestuur, dat me tot nu toe fenomenaal heeft ondersteund in alles wat we gezamenlijk willen ondernemen. We moeten gewoon blijven verderwerken. We zitten op het juiste pad. De dag dat dat niet gebeurt, zal ik de eerste zijn om dat ook te zeggen.”

Kompany voelt de steun van de fans. En dat apprecieert hij. “Als jonge speler of supporter heb ik nooit een groep supporters zo positief en met zo’n grote wil gekend. Ze willen niet alleen de ploeg het goed zien doen, maar willen ook de ploeg zien opstaan, de kleuren weer glans zien krijgen. Ik zie dat gevoel van revanche om te willen tonen: ‘Maak je geen zorgen, iedereen heeft goed gelachen, maar Anderlecht zal er weer staan.’”