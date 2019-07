Köln wil Nakamba, maar Club doet moeilijk Redactie

01 juli 2019

19u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League FC Köln wil Marvelous Nakamba overnemen van Club Brugge. Maar blauw-zwart houdt voorlopig het been stijf. De middenvelder heeft de clubleiding wel duidelijk gemaakt te willen vertrekken.

De onderhandelingen tussen Club en Köln zijn al enkele weken bezig. Maar het water tussen vraag en aanbod blijft te diep. Tot frustratie van Nakamba, die vorig seizoen niet langer basisspeler was bij blauw-zwart. Het seizoen voordien was hij nog sterkhouder in het team dat landskampioen werd. De Zimbabwaanse middenvelder is ondertussen 25. Een leeftijd waarop hij geen tweede viool wil spelen.

Ook Aston Villa toonde eerder al concrete interesse in Nakamba. Club-coach Philippe Clement zei daarover: “Nakamba is hier in het verleden heel belangrijk geweest. Het is iemand die je niet zomaar laat vertrekken. Maar als clubs grote bedragen bieden, dan zijn sommige spelers moeilijk te houden.”

Köln is erg actief op de Belgische transfermarkt. Eerder trok Birger Verstraete al van AA Gent naar de Duitse traditieclub, die komend seizoen weer in de Bundesliga aantreedt.