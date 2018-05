Koele minnaar, maar vaak geweldige seks: chef voetbal Stephan Keygnaert zag hoe Club Brugge veelal swingde in eerste seizoen onder Leko Stephan Keygnaert

Om van een 'grote kampioen' te spreken, moet die ploeg toch een stuk of vijf referentiewedstrijden hebben gespeeld, vinden wij.

En die hoor je zonder veel nadenken voor de vuist weg te kunnen opnoemen.

Lokeren - Club Brugge (0-4) op speeldag 1. Club Brugge - Anderlecht (5-0) een week voor Kerstmis. Club Brugge - Charleroi (5-1) in de beker. En zonder te moeten gaan opzoeken, herinneren we ons voorts een sterke reguliere competitiematch tegen Standard, een gewéldig eerste uur in Mechelen, de remonte op de Bosuil, dat fantastische 3-3-spektakelstuk tegen alweer Charleroi...

Kortom, we hebben slechter gekend – de nieuwe landskampioen is alvast 'mooier' dan die van vorig jaar.

