Kluivert lovend over kwaliteiten Gent-aanvaller Janga: "Rangelo is een plaag voor defensie" Niels Poissonnier en Frank Dekeyser

20 februari 2018

08u24 1 Jupiler Pro League Heel wat spitsen zullen jaloers zijn. Want zeg nu zelf: een ode krijgen van Patrick Kluivert, Ajax-legende en Barça-boegbeeld, hoeveel kunnen er dat zeggen? Enjoy, Rangelo Janga (25).

Plots rinkelde zijn telefoon. "Patrick Kluivert hier." Rangelo Janga wilde het eerst niet geloven. "Ik vermoedde dat het om een grap ging." 't Was het voorjaar van 2016 - Janga speelde dat seizoen nog bij het bescheiden Dordrecht, in de Nederlandse tweede klasse. "Zou je eens met Curaçao willen spelen?", vroeg de toenmalige bondscoach zich af. Niet veel later debuteerde Janga, op het Usain Bolt Sports Complex, in Barbados. "Kluivert leerde me handigheidjes", glunderde hij recent.

