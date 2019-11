Klassegoals, twee rode kaarten en een gemiste strafschop: AA Gent klopt Standard na spektakelstuk YP & RN

03 november 2019

20u00 20 KAA Gent GNT GNT 3 einde 1 STA STA Standard Jupiler Pro League AA Gent hield ook tegen Standard zijn thuisreputatie hoog. De tumultueuze topper werd gekruid met mooie goals en eindigde met tien tegen tien. De Buffalo’s pakken thuis 21 op 21 in de competitie.

Jess Thorup voerde vier wissels door in het elftal dat donderdagavond gelijkspeelde op Anderlecht. Lustig kreeg helemaal rust, Asare en David zaten op de bank en Dejaegere kreeg vrij om zijn hoogzwangere vriendin bij te staan. Afgezien van Dejaegere werden de Gentse wissels ingegeven door de snelle opeenvolging van wedstrijden, met donderdag alweer de Europese uitmatch op Wolfsburg. Thorup kon wel weer beschikken over Kums, ook Castro-Montes, Mohammadi en Bezus kregen speelgelegenheid.

Michel Preud’homme voerde twee wissels door in het team dat won van Waasland Beveren. Amallah en Oulare namen de plaats in van Carcela en Cop. Na een foute inspeelpass van Castro-Montes kreeg Lestienne een vroege mogelijkheid, maar hij besloot over. Standard plooide terug en liet het balbezit aan AA Gent, dat maar moeilijk openingen vond in de goeie organisatie van de Rouches. Kums bracht Depoitre wel in stelling, maar Bodart redde in hoekschop. Depoitre kreeg nog een goeie kans, maar hij besloot naast. Verder dreigde Gent met afstandspogingen van Bezus en Odjidja, zonder gevolg.

Standard wachtte zijn momenten af en prikte scherp tegen. Kaminski kon Mpoku van de openingstreffer houden, maar kort voor rust werd AA Gent koud gepakt op een snelle Luikse uitbraak. Bastien legde de bal perfect in de loop van Amallah, die buitenkant rechts knap binnenknalde.

Kort na de pauze kwam AA Gent langszij: Depoitre legde breed voor Bezus, die de bal van buiten de rechthoek mooi in de kruising joeg. Op aangeven van Kums kopte Depoitre kort daarop net naast. Standard was meer ondernemend dan voor de rust, wat voor meer ruimte aan beide kanten zorgde. Bastien speelde Lestienne uitstekend aan, maar die prikte de bal naast het doel van Kaminski. Aan de overkant kopte Yaremchuk een hoekschop van Odjidja over.

In een intussen open partij moest Kaminski attent reageren op een kopbal van Emond. Aan de overkant werd de doorgebroken David op weg naar doel neergemaaid door Vanheusden, maar in de nasleep van die fase liet Odjidja zich vangen door Mpoku. Een schouderduw volstond om de aanvoerder van de Rouches voor dood over de grond te laten rollen. Maar de duw van Odjidja was niet slim en volkomen overbodig. Scheidsrechter D’Hondt gaf de aanvoerder van de Buffalo’s zijn tweede geel, waardoor hij volgende week ook de wedstrijd op RC Genk mist. D’Hondt was even later niet consequent toen Vanheusden David weer neerhaalde, want deze keer toonde hij geen tweede geel. Het was slechts uitstel, want op de vrijschop die volgde, kreeg Vanheusden geel voor handspel. JonathanDavid zette de strafschop die volgde feilloos om. In de slotfase maakte Castro-Montes er met een geweldige uithaal 3-1 van. In blessuretijd miste Mpoku nog de 3-2 vanop de stip, na een strafschopfout van Owusu.