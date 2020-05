Klacht Antwerp over dubbele rol Mehdi Bayat is onderweg naar de UEFA via de... Belgische bond BF/MVS

27 mei 2020

05u37 0 Jupiler Pro League De Pro League maakt haar borst best al maar nat. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), waar Waasland-Beveren, Antwerp, Virton en ­Roland Duchâtelet klacht neerlegden, is namelijk niet zomaar een ‘rechtbankje’, getuigt een ­specialist. De klacht van Antwerp over de ­dubbele rol van bonds- en ­Charleroivoorzitter Mehdi Bayat is intussen ­onderweg naar de UEFA.

Vier partijen stapten maandag naar de BMA en dienden klacht in tegen de Pro League en Mehdi Bayat. Een splinterbom was het. Maar wat eens de rook is verdwenen? Wat kán de BMA doen? Veel, bevestigt een ­absolute autoriteit in mededingingsrecht. “De Pro League en de voetbalbond moeten ongerust zijn en zich heel goed laten verdedigen”, klinkt het. De BMA kan ingrijpend optreden en zelfs hoge dwang­sommen opleggen om een maatregel af te dwingen. Volgt de BMA (de hoofdaandeelhouder van) Waasland-Beveren, dan kan ze – in afwachting van een volledig onderzoek en definitieve uitspraak – zelfs ‘voorlopig’ beslissen om hun degradatie te schorsen.

Persoonlijke aanpak

De Pro League reageerde via een communiqué en haalt daarin argumenten aan die Mehdi Bayat moeten vrijpleiten van belangenvermenging – Bayat zelf onthield zich van commentaar. “Wij merken op dat tijdens de verkiezing van de voorzitter van de KBVB alle vertegenwoordigers van de Pro League in het Uitvoerend Comité, met inbegrip van de vice-voorzitter van de aanklagende partij (Luciano D’Onofrio, red.), voor Mehdi Bayat gestemd hebben”, luidt het. “Mehdi Bayat heeft zich altijd geëngageerd voor het belang van het ­Belgische voetbal in het algemeen en het professionele voetbal in het ­bijzonder.”

Harde taal Virton

Opvallend: de Pro League reageerde enkel op de klacht van Antwerp, maar repte met geen woord over Waasland-Beveren. “We nemen akte van de acties van Waasland-­Beveren, maar onze communicatie is vooral een reactie op de al te persoonlijke aanpak van Antwerp FC, waarbij de integriteit van Mehdi Bayat in vraag wordt gesteld”, ­reageerde Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever nog. Antwerp verstuurde ondertussen ook een klacht naar de UEFA, maar deed dit via... de KBVB. Zij bezorgen dan op hun beurt de klacht bij de Europese Voetbalbond. Standaardprocedure.

Naast Waasland-Beveren en Antwerp trok ook Virton naar de BMA. De Waalse club – die via het BAS geen licentie kreeg en dus veroordeeld lijkt tot amateurvoetbal – haalt op haar website zwaar uit. Zo heeft de club het over structurele belangenconflicten die het Belgisch voetbal veranderen in een cultuur van verduistering. “Onze klacht omvat dat Mehdi Bayat CEO is van Sporting Charleroi, voorzitter is van de KBVB, lid is van de raad van bestuur van de Pro League én de broer is van de meest dominante makelaar uit het Belgische voetbal (waarbij bewijs is dat híj eigenlijk de beslissingen neemt in Charleroi). Maar de KBVB-regels verbieden net dat een makelaar een significante invloed mag hebben binnen een club. De invloed van Mogi is nochtans opmerkelijk”, stelt Virton.

De club wil ook weer ­opgenomen worden in het profvoetbal en eist een schadevergoeding van zo’n 15 miljoen euro. “We zullen alle juridische mogelijkheden aanwenden zodat dit schandaal niet onbeantwoord blijft.” Wordt vervolgd.

