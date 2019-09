Kijk naar alle hoogtepunten van de vier zaterdagmatchen, waaronder de geweldige knal van Teixeira Redactie

14 september 2019

23u21 0

Elf treffers in de vier zaterdagavondmatchen van de Jupiler Pro League. Standard nam er vier voor z’n rekening tegen KV Oostende (1-4), terwijl STVV in extremis een punt thuishield tegen Waasland-Beveren (1-1) dankzij een heerlijke knal van Teixeira. Daarenboven geen verrassing in de Brugse derby, Club haalde het van het kleine broertje Cercle (0-2). Tot slot hielden Eupen en Zulte Waregem elkaar in bedwang (1-1). Bekijk hieronder alle hoogtepunten van de wedstrijden.

KV Oostende - Standard: 1-4

STVV - Waasland-Beveren: 1-1

Cercle Brugge - Club Brugge: 0-2

Eupen - Zulte Waregem: 1-1