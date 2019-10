Kijk naar alle hoogtepunten van de vier Belgische zaterdagmatchen De voetbalredactie

19 oktober 2019

23u28 0

De topper op Sclessin tussen Standard en Genk draaide uit in het voordeel van de thuisploeg. Bastien schoot fraai raak, al was er achteraf ook heel wat commotie. Kortrijk won de West-Vlaamse derby tegen Zulte Waregem, terwijl KV Oostende in eigen huis de boot inging tegen Eupen. Tot slot rekende AA Gent eenvoudig af met Waasland-Beveren, de elfde thuiszege op rij voor de Buffalo’s: een record.

Kijk hieronder naar alle samenvattingen van de vier zaterdagmatchen.

Standard - Genk (1-0)

Kortrijk - Zulte Waregem (2-0)

Oostende - Eupen (2-3)

AA Gent - Waasland-Beveren (2-0)