KIJK LIVE (13u15). Pro League maakt nieuwe kalender voor 1A bekend, Eleven Sports geeft tekst en uitleg bij tv-aanpak DMM/TLB

08 juli 2020

11u12 5 Jupiler Pro League Nu het competitieformat voor volgend seizoen vastligt, is het vandaag aan kalendermanager Nils Van Brantegem om de nieuwe voetbalkalender voor 2020-2021 bekend te maken. U kunt alles LIVE volgen op deze pagina vanaf 13u15.

Dat het een ongelofelijke puzzel was, zegt Nils Van Brantegem in Le Soir. De kalendermanager moest de voorbije weken rekening houden met de gevolgen van het coronavirus, de propvolle Europese kalender en verschillende scenario’s voor competitieformats. Een competitie met 18 ploegen in 1A, een met 16 ploegen. Een ontknoping met normale of korte play-offs. Er lagen wel wat mogelijkheden op tafel. Uiteindellijk kwam het verdict er gisteren na een algemene vergadering bij de Pro League. Een competitie met 16 én verkorte play-offs.

“Het zijn vijf intensieve weken geweest. In samenwerking met de Universiteit Gent verzamelden we alle wensen van de clubs en de wensen van de politiediensten. Voor een competitie met 16 ploegen hebben we 21 modellen opgesteld. Het was zaak om de beste mogelijke kalender voor alle partijen eruit te halen", zegt Van Brantegem, die dit jaar ook rekening moet houden met nieuwe aanvangsuren voor wedstrijden in 1A.

Vooral de maand augustus wordt een puzzel. Van Brantegem: “In augustus speelt elke ploeg twee keer uit en twee keer thuis. De Pro League heeft de clubs gevraagd drie tegenstanders aan te duiden waartegen ze liever niet in een leeg stadion voetballen. Anderlecht en Club Brugge werden door haast alle ploegen genoemd. Maar ook zij moeten tegen iemand voetballen. Er zullen dus sowieso ploegen ontevreden zijn.”

Volgens Pro League-voorzitter Peter Croonen is de nieuwe kalender zo licht mogelijk gemaakt om een eventuele nieuwe coronagolf op te vangen. Van Brantegem licht indirect een tipje van de sluier op voor de eerste speeldagen: “De politiezones hebben voor augustus gevraagd om ploegen uit dezelfde regio niet op hetzelfde moment thuis te laten spelen. Dat is bijvoorbeeld zo voor de twee clubs uit Brugge, Sint-Truiden en Genk, Zulte Waregem en Gent, Antwerp en eventueel Beerschot. Dat beperkt al flink wat mogelijkheden.”

Te zien op drie kanalen bij Eleven Sports

Net voor de kalenderbekendmaking geeft ook Eleven Sports tekst en uitleg bij hoe de tv-kijker het voetbal anno 2020-2021 zal beleven. Zoals bekend raakte na de onderhandelingen van het tv-contract zullen de wedstrijden van de Jupiler Pro League vanaf volgend seizoen op Eleven Sports te zien zijn. Er komen in totaal drie kanalen met elke week 20 uur aan nieuwe content specifiek voor Belgisch voetbal.

Enkel Belgisch voetbal zal de kijker 10,99 euro per maand kosten, een volledig pakket waarbij ook internationaal voetbal te zien is zou 14,99 euro bedragen. Ook was het geen toeval dat Gilles De Bilde, Benjamin Deceuninck, Philippe Albert, Ariël Jacobs, Filip Joos, Günther Van Handenhoven, Jean-Francois Remy en Nordin Jbari aanwezig waren. Zij worden immers allemaal analist of commentator bij Eleven.

Er komen in tegenstelling tot wat we gewoon zijn geen studio-analyses. Een bewuste keuze volgens Eleven Sports. De bedoeling is om meer in te zetten op de beleving in het stadion. Er komt een lijnreporter en de analyses zullen gebeuren in mobiele studio’s in en rond stadions.

