Kersvers Malinwa-coach Van Wijk voor onze camera: "De kwaliteit is er" Mathieu Goedefroy

25 januari 2018

KV Mechelen heeft voldoende kwaliteit in de spelersgroep zitten om zich alsnog te handhaven in eerste klasse. Dat beweert althans Dennis van Wijk, kersvers hoofdtrainer van Malinwa. Op zijn allereerste persbabbel Achter de Kazerne klonk het voor onze camera dat er vooral een vertrouwensprobleem is. "Op dat vlak zitten we heel diep."