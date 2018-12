Kerstvoetbal viert jubileum: wie mag wat verwachten? Belgische clubs tiende keer aan de slag in eindejaarsperiode GLA

26 december 2018

06u15 0 Jupiler Pro League Kalkoen en champagne hebben de voetballers nu wel genoeg gehad. Vandaag en morgen is het tijd om een tinnen jubileum te vieren, want het kerstvoetbal is aan zijn tiende editie toe. Op het menu: de 21ste speeldag in de Jupiler Pro League. Wat leerden we uit de vorige jaargangen en wie mag wat moois onder de kerstboom verwachten tijdens deze feesteditie?

Doe maar meer doelpunten

Het is al jaren een trend in België: er wordt vlot gescoord. Sinds de competitiehervorming in het seizoen 2009-2010 met het invoeren van de play-offs na de reguliere competitie zitten we aan een gemiddelde van 2,94 doelpunten per match. Ter vergelijking: Nederland doet beter met 3,02 maar Duitsland (2,89), Engeland (2,75), Spanje (2,74), Italië (2,65) en Frankrijk (2,52) komen achterop. Toch één bedenking: in de kerstperiode loopt het minder makkelijk voor doel. In de 77 wedstrijden in eerste klasse tussen kerst en nieuw sinds 2009 kwamen er 214 goals op het scorebord. Gemiddeld is dat 2,78 doelpunten per wedstrijd, wat een eindje onder het tienjarige gemiddelde is.

Club Brugge uiterst productief

Club Brugge kan geen gebrek aan productiviteit verweten worden. In elf kerstvoetbalmatchen maakte blauw-zwart 31 goals. Opvallend is dat Club al driemaal zwaar uithaalde op verplaatsing: 1-4 op KV Kortrijk in 2009 en 2015 plus dan nog eens 0-6 op Lierse in 2014. Lokeren is bij deze gewaarschuwd. Trond Sollied kan zich wel optrekken aan de gedachte dat Lokeren van zijn zes thuismatchen in de kerstperiode er geen enkele verloor. Een puntendeling, zoals de 2-2 tegen regerend kampioen RC Genk in 2011, zou ongetwijfeld al als een overwinning aanvoelen.

Anderlecht haast onklopbaar

De kampioen van het kerstvoetbal is Anderlecht. Negen overwinningen, twee draws en nul nederlagen oftewel 29 op 33: van een goed eindejaarsrapport gesproken. Alleen kunnen ze van een puntenpercentage van bijna 88 procent dezer dagen alleen maar dromen in het Constant Vanden Stockstadion. Edoch, na het debacle van Moeskroen kan Marc Coucke tegen Waasland-Beveren met niets minder dan een zege tevreden zijn tegen Waasland-Beveren, op een wolk na de recente 9 op 9. De cijfers pleiten voor Anderlecht met zeven zeges in zeven thuismatchen in de kerstperiode. Met dan ook nog eens 20 goals voor en 3 goals tegen.

Te weinig punten voor RC Genk en AA Gent

RC Genk en AA Gent verteren het eindejaarsvoetbal niet goed: 9 op 24 voor de Limburgers en 11 op 33 voor de Buffalo’s. Zulke cijfers verwacht je niet van kandidaten voor Europees voetbal (of meer). Tijd om daaraan iets te doen in een rechtstreekse confrontatie in de Luminus Arena. RC Genk voetbalt al maanden op hoog niveau, terwijl AA Gent aan het groeien is. Dat laat het beste verhopen, zeker voor RC Genk in de wetenschap dat AA Gent de voorbije drie seizoenen steeds zijn kerstvoetbalmatch op verplaatsing verloor.

Alles of niks voor Standard

Charleroi-Standard is een duel waarin twee teams van uitersten tegenover mekaar staan. Een wedstrijd tussen kerst en nieuw betekent voor beide teams alles of niks: vijf overwinningen en vier verliesmatchen voor Charleroi tegenover vijf zeges, vier nederlagen en een draw voor Standard. Voor de Rouches komt daar nog eens bij dat ze vier keer op verplaatsing verloren. Het wordt dus een heuse opdracht om die negatieve spiraal om te buigen. In 2014 pakten ze hun enige kerstzege buitenshuis met 1-5 op KV Kortrijk. Met enkele doelpunten minder maar evenveel punten als toen zal Michel Preud’homme vanavond tegen 20 uur ongetwijfeld tevreden zijn.