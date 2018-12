Kerstmirakel in Kortrijk: KVK wint West-Vlaamse derby na weergaloze tweede helft: drie treffers in negen minuten vloeren Essevee Jonas Van De Veire

16u24 10 KV Kortrijk KVK KVK 4 einde 2 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Kerstmirakel in Kortrijk. Op negen minuten tijd draaide Kortrijk een dubbele achterstand om naar een voorsprong. Teddy Chevalier gaf ex-club Zulte Waregem de doodsteek in de derby: 4-2.

Derby’s zijn zoals kroketten in de feestperiode: je kan er nooit te veel hebben. Kortrijk en Zulte Waregem stonden dit kalenderjaar voor de zesde keer tegenover elkaar, maar het maakte de drang om te winnen er niet minder op. Al was het voetbal wel pover in de eerste helft. Yves Vanderhaeghe kreeg zijn aanvalsmachine - twee goals in zes matchen - weer niet op gang. De Kerels konden voor rust enkel dreigen via een schot uit de tweede lijn van De Sart. Essevee toonde zich iets gevaarlijker. Na twee minuten zette Bjørdal Kaminski aan het werk. Op het kwartier probeerde Harbaoui net als drie dagen eerder de doelman te verschalken - dit keer zonder succes. En rond het halfuur was Walsh te verrast om een voorzet van Bongonda te verzilveren aan de tweede paal.

Tot dan viel de jonge Nissilä uit de toon bij de bezoekers. De tengere Fin liet zich al te makkelijk wegzetten in de duels en miste rust aan de bal. Groot was dan ook de verbazing toen de middenvelder vijf minuten voor rust met een staalharde knal voor de openingstreffer zorgde. Op het uur toonde ook Faik zijn begaafde linkervoet. De Nederlandse Marokkaan krulde een vrijschop vanop randje zestien onhoudbaar voorbij Kaminski. 0-2: match gespeeld én Zulte Waregem half gered, zo leek het.

Mirakel

Maar in de kerstperiode gebeurt al eens mirakel. Plots begon de voorlinie van Kortrijk te wervelen. Op negen minuten tijd draaiden de Kerels de scheve situatie hélemaal om. Eerst schoot Mboyo - tot dan bijzonder zwak - raak na een knappe dribbel. Vervolgens rondde de meegekomen krijger Lepoint een aanval af. En één minuut later deed Mboyo het Guldensporenstadion helemaal ontploffen door de 3-2 netjes binnen te leggen. In het slot maakte Chevalier er op de counter zelfs nog 4-2 zijn. Kerstvoetbal kan ook mooi zijn, zal zelfs Vanderhaeghe moeten toegeven.