Kelderkraker tussen Waasland-Beveren en Cercle levert geen winnaar op: “Onze beste helft van het seizoen” MVS

23 november 2019

21u51 2 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Beetje voorspelbaar, toch? Zowel Waasland-Beveren als Cercle Brugge konden vanavond een gouden zaak doen onderin, maar, zoals zo vaak, eindigt zo’n match dan op een gelijkspel. Troostprijs: ze sluipen beiden een puntje dichter bij KV Oostende.

Het eerste gevaar kwam er via Koita, z’n schot ging centimeters naast. Waasland-Beveren nam de beginfase voor zijn rekening. Wiegel zette Sula alleen voor Hubert, de spits werkte via het been van Taravel af. Ongelofelijk maar waar: het was pas het eerste doelpunt van een Wase centrumspits dit seizoen. Cercle had duidelijk last van de zenuwen, Ueda en Donsah liepen erbij als kippen zonder kop. Los van die achterstand kreeg de rode lantaarn snel nog een tegenvaller te verwerken toen Taravel nog voor het halfuur geblesseerd uitviel. De Cercle-kapitein is meer en meer een man van glas aan het worden, nadat hij eerder dit seizoen al eens anderhalve maand out was met een hamstringletsel.

Lot tarten

“In tweede klas is ’t ook plezant.” 40 minuten ver in zo’n match bij 1-0: je moet maar durven, W-B-spionkop zijnde. Het lot een beetje tarten, jongens? Want na rust plots een héél ander beeld. Daar waar de Vereniging voor rust 63 procent balbezit had, maar er niets mee deed, begon het in de tweede helft plots wél te voetballen. Saadi botste op een uitstekende Jackers, aan de overkant was ook Koita nog dicht bij een doelpunt. Twee weken geleden gaf hij in de slotminuut al de assist op de winninggoal tegen STVV, Giulian Biancone scoorde even voorbij het uur een beauty. Prachtige krul in de verste winkelhaak, Jackers aan de grond genageld. Lifeline voor Cercle, dat met hoog opkomende backs en Somers op rechts, Peeters centraal en Hazard links Waasland-Beveren nu helemaal wegdrukte. Sterke ingreep van Storck, maar verder dan die gelijkmaker kwam Cercle niet meer. Het pakt haar eerste puntje buitenshuis dit seizoen en ziet de kloof met Waasland-Beveren niet groter worden. Meer nog: zowel Cercle als W-B komen dichter bij KVO, dat hun hete adem steeds nadrukkelijker voelt.

“’t Was na rust onze beste helft van het seizoen”, vond Cercle-trainer Storck. “Ik ben ontgoocheld dat we maar een puntje pakken”, klonk W-B-coach Arnauld Mercier. “Ik vond dat we net te weinig over-mijn-lijkmentaliteit toonden.”

