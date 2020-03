KBVB roept bondsprocureur Wagner op het matje voor samenwerking met Beerschot-bestuurslid MDRW

30 maart 2020

22u38 2 Jupiler Pro League De entente tussen bondsprocureur Kris Wagner en Beerschotondervoorzitter Walter Damen zint de Belgische Koninklijke Voetbalbond (KBVB) niet. Het duo stampte een website rond de coronacrisis uit de grond.

“Onze missie is de bestrijding van de coronavirus-pandemie en de verzachting van haar gevolgen”, valt te lezen op hun website. In se een goede missie, ware het niet dat ook Walter Damen hierbij betrokken is. De strafpleiter heeft namelijk ook een voet tussen de deur bij Beerschot als ondervoorzitter. En dat doet bij de voetbalbond vragen rijzen. “De KBVB distantieert zich van deze samenwerking. Als voetbalbond moeten we ten allen tijde onpartijdig blijven. Alle leden dienen het bondsreglement en de ethische code na te leven. We zullen deze zaak intern onder de loep nemen.”

Beerschot en Wagner komen elkaar wel eens tegen, bijvoorbeeld bij tuchtzaken. In het verleden voerde Walter Damen vaak de verdediging namens de Antwerpse club. Als zoiets in de toekomst opnieuw zou voorvallen, komt de onpartijdigheid van Wagner natuurlijk onder druk te staan. Maar de bondsprocureur ziet er zelf geen graten in: “Ik wil in deze moeilijke periode mijn steentje bijdragen. Dat probeer ik door hulpbehoevende mensen in contact te brengen met mensen die kunnen helpen. Is dat dan zo verkeerd?”

Damen keek Wagner al verschillende keren in de ogen op de voetbalbond. “Daardoor hebben we een goede verstandhouding. Uiteraard zullen sommige mensen daar vraagtekens achter plaatsen, maar dat is dan hun probleem. Ik doe dit puur om mensen te helpen. Bovendien: de Pro League en voetbalbond zitten toch ook met elkaar verweven? Daarom snap ik de controverse niet goed”, besluit hij.