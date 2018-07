Kat en muis: dartel Genk legt met sprekend gemak Lokeren over de knie Mike De Beck

29 juli 2018

21u46 5 KSC Lokeren LOK LOK 0 einde 4 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Fris, fruitig en verzorgd. Ziedaar de sleutelwoorden van dit vlot combinerend Racing Genk. De troepen van Philippe Clement hadden geen kind aan een tandenloos Lokeren. Na iets meer dan vijftien minuten voetballen was de wedstrijd al gespeeld op Daknam. De droge 0-4-cijfers en de rode kaart voor Filipovic spreken voor zich.

Malinovskyi, Pozuelo, Berge. Aan voetballend vermogen geen gebrek op het Genkse middenveld. Eindelijk nog een keer Sander Berge. De Noor stond voor het eerst sinds oktober 2017 nog een keer in de basis in de Jupiler Pro League. Samen met zijn ploegmakkers zou hij zijn competitiestart niet missen. Al in de derde minuut sprak Alejandro Pozuelo - uitstekende wedstrijd - zijn fijnzinnige voeten aan en dropte de Spanjaard het leer in de verste hoek. Iets na het kwartier krulde Ruslan Malinovskyi het leer op vrije trap dan weer binnen. Wedstrijd gespeeld.

Lokeren moest achter een ongrijpbare bal aan hollen. De enige nieuwkomer in het elftal van Peter Maes schrok zich ongetwijfeld een hoedje. Want veel ballen zag Anton Saroka niet. De Lokerse spits kon wel zien hoe het spel zich vooral op de helft van zijn ploeg afspeelde. En hoe Genk geen strafschop kreeg nadat De Ridder het leer met de bovenarm controleerde. Samatta was dan weer een keer dicht bij de 0-3, Maehle schudde een heerlijke dribbel uit zijn voeten en Trossard legde de bal net naast. Het spel van de kat en de muis.

Tik tak. De Limburgse klok tikte ook na de koffie vrolijk verder. Bij Lokeren konden ze niet anders dan toekijken en proberen de gaten dicht te lopen. Bij Genk maakten ze de ruimtes echter zo groot dat de ene aanvalsgolf de andere opvolgde. Het was dus een kwestie van tijd vooraleer de 0-3 viel. Uiteindelijk was het Dieumerci Ndongala die in de rebound de netten deed trillen.

Het leed was echter nog niet geleden voor Lokeren. Wanneer Uronen er vanonder muisde, trok Filipovic aan de noodrem. Rood, zijn ploegmakkers konden nog wat meer meters afleggen. Leandro Trossard kende geen genade en dropte na een kwieke dribbel de 0-4 in doel. Genieten geblazen voor de neutrale voetballiefhebber. Dit combinatievoetbal doet de Limburgers alvast dromen. In Lokeren zijn het vooral nachtmerries.