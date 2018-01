Kara werkt in La Manga verder aan herstel: Senegalees via dokter Kompany fit voor play-offs PJC en RN

Jupiler Pro League De play-offs: dat is het target voor Kara Mbodj (28) nadat hij aan de knie werd geopereerd. De verdediger van Anderlecht rekent daarvoor op de gouden handen van Ramón Cugat, de vooraanstaande chirurg uit Barcelona, die ook Vincent Kompany en de meeste Barça-spelers tot zijn patiënten mag rekenen. Cugat voerde de operatie eind vorig jaar uit en neemt nu ook de eerste fase van de revalidatie van Kara voor zijn rekening.

Concreet betekent dat dat de Senegalees minstens tot het einde van de winterstage van Anderlecht in La Manga in Barcelona zal werken aan zijn herstel. Nadien is het de bedoeling dat de sterkhouder op Neerpede revalideert bij de medische staf. Normaal gezien zal Kara in totaal acht weken buiten strijd zijn, wat betekent dat hij in principe de start van de play-offs moet halen.

Zo mogelijk belangrijker voor Kara is evenwel dat hij op die manier zijn WK met Senegal veiligstelt. Hij is een vaste waarde in de nationale ploeg en hoopt zich via Rusland in de kijker te spelen voor een lucratieve transfer in de zomer - liefst naar Engeland. Eerder liet hij zich ontvallen dat hij ambitieus is en zich klaar voelt voor een stap hogerop.

