Kara: "Of ik bij Anderlecht blijf? Ik heb nog geen gesprek gehad met Coucke of Vanhaezebrouck" Axel Brisart

20 mei 2018

21u37 1 Jupiler Pro League Kara Mbodj stond voor het eerst sinds 17 december nog eens in de basis bij Anderlecht. Het werd een terugkeer in mineur voor de Senegalees. Paars-wit verloor in eigen huis tegen RC Genk. "Uiteindelijk moeten we tevreden zijn met de derde plek."

Kara Mbodj (28) stond vanavond voor het eerst in vijf maanden nog eens aan de aftrap bij Anderlecht. “En daar heb ik hard voor moeten werken”, zegt de Senegalees. “Terugkeren voor het einde van het seizoen was een doel voor mij. Ik heb elke dag bijzonder hard moeten werken om weer op het veld te kunnen staan. De club heeft vooral op mentaal vlak enorm bijgedragen aan mijn terugkeer. Of ik ook blijf bij Anderlecht? Daar ben ik nog niet mee bezig. Ik heb het er nog niet over gehad met Coucke of Vanhaezebrouck.”

Anderlecht sluit zijn tumultueuze seizoen af op een derde plaats. “Dat doet pijn. Ons doel voor aanvang van de play-offs was de tweede plaats”, aldus Kara. “Maar op basis van heel het seizoen moeten we tevreden zijn met de derde plaats. Het was gewoon niet goed genoeg om kampioen te spelen of zelfs tweede te eindigen.”

Ondanks zijn tekort aan matchritme mag Kara met Senegal mee naar het WK in Rusland. “Ik had al een hele tijd contact met de nationale ploeg van Senegal”, zegt hij. “Voor en na mijn operatie. We hebben vertrouwen in elkaar en zij weten ook dat ik niet zal spelen als ik voel dat het niet fysiek niet lukt.”