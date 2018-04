Kara liet zich opereren zonder medeweten paars-wit Pieter-Jan Calcoen

03 april 2018

08u11 0 Jupiler Pro League Gehoord op Neerpede: "Met Kara Mbodj zou de defensie niet zó rammelen." Maar hoe gaat het met Kara (28)? Om het in Facebook-termen te zeggen: 'Het is ingewikkeld.'

"Op dagen als vandaag voel je dat er afwezigen zijn." Hein Vanhaezebrouck zuchtte eens diep op zijn persconferentie. Achterin moest de Anderlecht-coach voor een nooddefensie opteren. Op rechts depanneerde de jonge Alexis Saelemaekers, terwijl centraal Uros Spajic trilde op zijn benen en Josué Sá gewoon zichzelf was - slecht, namelijk.

Met zijn uitspraak verwees Hein in eerste instantie naar de blessure van Kara Mbodj, intern beschouwd als de beste verdediger van paars-wit en bovendien een man die de jongens rond zich beter laat spelen - Spajic is het beste voorbeeld. "Hopelijk kunnen we Kara nog recupereren", voegde Vanhaezebrouck eraan toe. Er sprak weinig overtuiging uit zijn stem. En da's logisch.

Sukkelstraatje

We nemen u mee naar eind vorig jaar. Toen was Anderlecht niet van mening dat Kara een operatie aan de knie nodig had. Het meende dat het de sterkhouder met een fel geïndividualiseerd programma - aan uitlooptrainingen nam hij nooit deel - telkens zou kunnen klaarstomen voor het weekend. Kara zou op die manier niet op volle kracht kunnen spelen, maar ook aan tachtig procent is hij voor dit team een grote meerwaarde, zo was de redenering binnen paars-wit. Clubbelangen gingen vóór op die van de speler. Alleen was die laatste het daar niet mee eens.

U moet weten: Kara sukkelt al jaren met zijn knieën. 't Heeft hem lucratieve transfers gekost - Premier League-ploegen haakten vaak af op zijn medische toestand - maar dat kon de Afrikaan aanvaarden. Een WK missen, dat wil hij evenwel níet doen. Toen de verdediger bij de gereputeerde Spaanse dokter Ramón Cugat op consultatie ging en die hem de raad gaf om, Rusland in het achterhoofd, een ingreep te ondergaan, hapte Kara toe. Het straffe is: hij deed dat zonder overleg met Anderlecht, dat koud gepakt werd door Kara's WK-droom. Diepe zucht.

De gevolgen zijn groot, niet het minst omdat de revalidatie van Kara moeizaam verloopt. Werd aanvankelijk gedacht dat hij makkelijk de start van de play-offs ging halen - RSCA liet de speler zelfs in thuisland Senegal herstellen - dan raakte dat scenario steeds minder realistisch. Wat daarbij niet hielp, is dat Kara niet gehaast is: hij wil gewoon fit geraken voor het WK, niet meer.

De verwachting is nu dat Kara, die intussen al drie maanden niet meer tegen een bal getrapt heeft, in de loop van mei zijn rentree zou kunnen vieren. In het beste geval kan hij dus nog vier wedstrijden afwerken, maar ook dan moet Vanhaezebrouck niet op een erg gemotiveerde speler rekenen. In de entourage van Kara valt immers te horen dat hij die laatste duels puur wil gebruiken om ritme op te doen richting Rusland. Zijn lijf en leden riskeren om een doelpunt te vermijden, zal hij niet doen, want hij is ook zonder goede prestaties zeker van een WK-selectie.

Alles voor vaderland

Rest de vraag: hoe komt het dat Kara, een kerel die in het verleden zijn gezondheid op het spel gezet heeft voor Anderlecht, plots zo egoïstisch denkt? De uitleg is simpel: enerzijds gaat niets boven zijn patriottisme, anderzijds vindt hij dat hij al genoeg gegeven heeft voor een RSCA dat dit seizoen toch kansloos is. Bijgevolg gaat alle focus op de zomer. En nadien alsnog op een transfer.