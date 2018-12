Kapitein Overmeire over de degradatiestrijd met Lokeren: “We spelen nog tien finales, alsof ons leven ervan afhangt” MVS

27 december 2018

11u10 0 Jupiler Pro League Vanavond speelt Sporting Lokeren de finale tegen Club Brugge. Niet van de beker, wel de eerste in een reeks van tien in deze competitie. “Daarvan moeten we er vijf winnen”, weet kapitein Killian Overmeire.

Met meer dan een half oog volgden de spelers van Lokeren gisteren de wedstrijden uit de Jupiler Pro League. En de uitslagen vielen mee. Zulte Waregem verloor, Moeskroen verloor. “Ik heb niet op tv gekeken, want de laatste keer dat ik dat deed, toen Waasland-Beveren tegen Club Brugge speelde, scoorden ze elke keer ik zapte. De kindjes waren deze keer baas over de tv”, knipoogt Overmeire.

“Ik volgde het wel via livescore, en inderdaad, gelukkig verloren onze concurrenten. Maar los daarvan zullen we het zélf moeten doen. Er zijn nog tien matchen, nog tien finales. Daarvan moeten we er toch vijf winnen, denk ik. Of dat haalbaar is, weet ik niet, want er zijn nog moeilijke matchen, maar het moét. We moeten erin geloven. We moeten spelen alsof ons leven ervan afhangt. Dat is niet het geval, maar onze sportieve carrière staat wél op het spel.”

Focus

Mits winst tegen Club Brugge (Lokeren deed het twee seizoenen geleden nog, red.), kan het in de stand Moeskroen bijbenen, en zo toch niet als enige rode lantaarn 2019 ingaan. “We hebben niets te verliezen, maar moeten wél iets rapen. Ik had even het gevoel dat ze moe waren, maar tegen Antwerp was het weer het Brugge zoals we het kennen onder Leko. Maar ginds waren we er ook dichtbij. Het was pijnlijk om nog te verliezen, hopelijk kunnen we dat nu rechtzetten. Hoe het zover is kunnen komen dat we daar onderin staan? Goede vraag... Daar zijn verschillende redenen voor”, gaat Overmeire verder. “Maar het heeft geen zin daar nu over uit te weiden. Daar gaat zeker over gesproken, maar nu niet. We moeten ons nu focussen op die matchen en de redding. Al de rest doet er nu niet toe.”

Joher, Tirpan, Miric: er zijn wel weer wat afwezigen bij Lokeren. “Dat is ook iets wat tegenzit”, besluit Overmeire. “Op het verkeerde moment jongens die ontbreken. Jammer, maar iedereen kent de automatismen en weet wat er van hem verwacht wordt offensief en defensief.”