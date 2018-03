Kansspelcommissie bezig met grootschalig onderzoek: elke club wordt gescreend op gokfraude NVK/KAV/FDZ/AR

14 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 6 Jupiler Pro League Het parket onderzoekt of twee spelers van Eupen gegokt hebben op wedstrijden van hun eigen ploeg. De Kans­spelcommissie gaat zelfs verder: ze legt élke club in alfabetische volgorde onder de loep op zoek naar een tweede geval-Deschacht.

Het was de voorbije maanden een bekend zicht in de kleine Eupense gemeenschap: spelers van de lokale eersteklasser die in ­trainingsoutfit naar het plaatselijke gokfiliaal trokken, op zoek naar de meest efficiënte combinatie om tijd te doden en geld uit te geven. Een hobby die véél voetballers met elkaar gemeen hebben. Alleen liep er in de loop van vorige week een anonieme tip binnen: spelers van Eupen zouden geld hebben ingezet op hun eigen wedstrijden en matchen van de Belgische competitie. Dat eerste mag niet volgens de wet. Beide mogen niet volgens de reglementen van de Belgische ­voetbalbond.

De timing van de anonieme tip, op de vooravond van de cruciale degradatiematch tegen Moeskroen, was frappant. Het bestuur van ­Eupen riep de twee spelers voor de match bij zich. Die gaven toe dat ze weleens gokten, maar konden bewijzen dat ze in de aanloop naar de laatste match enkel geld hadden ingezet op matchen in de Franse competitie en op een rugbywedstrijd. Beide spelers haalden uiteindelijk ook gewoon het wedstrijdblad. "We hebben de zaak intern besproken én hebben het bedrijf Federbet (dat gokpatronen bestudeert, red.) ­ingeschakeld. Zij zagen voor, tijdens en na de match geen ongewone weddenschappen", zegt Eupen-directeur Henkel.

Retroactief onderzoek

Het probleem met Federbet is dat zo’n bedrijf enkel nuttig is om grootschalige gokfraude bloot te leggen, omdat het alleen bij grote, vaak Aziatische, geldstromen aan de alarmbel trekt. Twee spelers die in de Oostkantons naar het gokkantoor om de hoek gaan, vliegen zo onder die radar. Zeker omdat bedragen onder 1.000 euro anoniem kunnen worden ingezet.

Bovendien meldt het parket van Eupen, dat maandagavond een onderzoek is gestart, dat de befaamde wedstrijd tegen Moeskroen niét onderzocht wordt. "Het gaat over twee spelers die voordien al geregeld geld zouden hebben ingezet", klinkt het daar. "Maar op dit moment hebben we geen enkel bewijs. Het onderzoek bevindt zich in de absolute beginfase."

Ook het federaal parket is een onderzoek begonnen. Net als de Kansspelcommissie. "Maar we hebben dat pas gedaan nadat het verhaal in de media is gekomen", aldus Peter Naessens van de Kansspelcommissie. "Als we vooraf ingelicht waren, hadden we kort op de bal kunnen spelen. Dan hadden we eventueel gok­patronen kunnen opsporen en ook ­vergunninghouders kunnen verwittigen. Een retroactief onderzoek vergt veel meer tijd en is moeilijker."

Opvallend: de Kansspelcommissie is al langer bezig met een grootschalig onderzoek over het gokgedrag van de voetbalprofs in eerste klasse. Dat begon na de affaire bij OHL, waar verdediger Reynaud in 2016 gewed bleek te hebben op wedstrijden van de belofteploeg (uiteindelijke boete: 500 euro). De Kansspel­commissie groef daarna verder en botste op de zaak-­Deschacht, die ze vorig jaar veroordeelde tot 24.000 euro boete. De Kansspelcommissie werkt nu de lijst van eersteklassers op alfabetische wijze af. Elke club wordt onder de loep genomen. "Al kampen we met een chronische onderbezetting", aldus Naessens.

Samenwerking Unibet

De vraag is of de voetbalbond zélf ook zal reageren op de zaak die nu aan het licht komt. Bij de KBVB valt te horen dat er samen met de profclubs samengezeten zal worden over een uniforme aanpak van de gokproblematiek. Een mogelijke oplossing zou een algemeen verbod voor sporters op gokken op sportwedstrijden zijn. "We vinden dat onze huidige regels, met verbod op wedden op eigen matchen en die in de eigen competitie, ver genoeg gaat", aldus Pierre François, CEO van de Pro League.

Wel zetten de Pro League en de voetbalbond in op preventie. De komende maanden zullen ze werken aan intensieve voorlichting voor spelers, stafleden en de jeugd. "Daarnaast lanceren we op korte termijn een samenwerking met Unibet. Wij leveren hen de spelerslijsten van de clubs, zij gebruiken die informatie om te checken of er spelers zijn die een account hebben en die wedden op wedstrijden waarop ze dat niet mogen doen", zegt Leander Monbaliu, legal advisor van de Pro League. "Als dat het geval is, zullen de spelers een melding krijgen dat ze op het punt staan iets onwettigs te doen." De andere gokkantoren zijn voorlopig minder happig om mee te werken.