Kansenfestival mondt uit in verdiende zege Club, slap Anderlecht blijft achter met 5 op 24

PJC/GVS

22 september 2019

19u52 12 Club Brugge CLU CLU 2 einde 1 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Het had 8-1 kunnen zijn. Anderlecht speelde op Club als een degradatiekandidaat - dat is het volgens de stand ook - en mocht blij zijn dat de uitslag beperkt bleef. Máár 2-1. RSCA heeft nu 5 op 24. Triestig..

Vincent Kompany had zichzelf finaal fit genoeg bevonden om in de selectie te zitten. Een basisplaats gaf de speler-manager zichzelf niet op Jan Bryedel. Trebel kreeg die wel, net als Luckassen.

Club begon scherp, met voorin het trio Dennis-Tau-Diatta. De Zuid-Afrikaan had na nauwelijks twee minuten kunnen scoren - hij besloot naast. Anderlecht kreunde, maar toonde nu zowaar efficiëntie: Amuzu zette druk op de uitgekomen Mignolet, waarna die pardoes devieerde in de voeten van Chadli. De Rode Duivel had maar binnen te duwen: 0-1 - wie had dat gedacht?

Niet dat Anderlecht lang van die voorsprong kon genieten. Nog geen minuut zelfs. Eerst kopte Dennis op Van Crombrugge, Diatta benutte de rebound: 1-1. Zes minuten voetbal, twee goals: fijne start.

Wat vervolgens kwam, was een waslijst aan kansen van Club Brugge. We proberen op te sommen - vergeef het ons als er ééntje ontbreekt, ’t waren er nogal veel. Tau kwam alleen voor Van Crombrugge. Er was een pegel van Mitrovic - knappe parade van de RSCA-keeper. Dennis besloot eens naast en eens in het zijnet, Deli kopte dan weer naast. En dan vermelden we de hete standjes nog niet.

Paars-wit had het moeilijk, ook al omdat Verschaeren geen goed niveau haalde. Ook Sardella, Cobbaut en Saelemaekers zagen af. Desondanks: 1-1 aan de pauze.

In de tweede helft hetzelfde verhaal. Club zette zowat permanent druk, Anderlecht (dat met zijn middelen toch veel te weinig bracht) gaf héél af en toe de indruk een kans te gaan creëren, maar deed dat als het puntje bij paaltje kwam te zelden. Er was wel een geweldige reflex van Mignolet nodig bij een schuiver van Luckassen. Aan de overzijde had Van Crombrugge dan al Dennis afgestopt met een goeie… tackle.

Voor Anderlecht was het pompen of verzuipen. Er gingen geen vijf minuten voorbij of er was een honderd procent mogelijkheid voor Club. Tau poeierde over, Vanaken miste het onmisbare.

Het kon natuurlijk niet blijven duren. Aan de tweede paal dook Diatta op, die met een overhoekse stuitende bal dan toch Van Crombrugge wist te kloppen (2-1).

Het hoeft niet te verbazen dat Anderlecht (in uw krant krijgt het collectief een 4/10) nadien nooit meer aanspraak kon maken op een punt. 5 op 24 heeft het nu. En zeggen dat Chadli de titel niet uitsluit… Goeie mop.

Dit was een vernedering.