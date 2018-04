Kampioenenviering Club Brugge wellicht op 21 mei Tomas Taecke

10u29 0 Jupiler Pro League Club Brugge heeft de landstitel dan wel nog niet op zak, toch denkt Stad Brugge in samenspraak met de titelfavoriet wel al na over de kampioenenviering. Het stadsbestuur wil op 21 mei de Brugse binnenstad en De Grote Markt net als in 2016 blauw-zwart laten kleuren.

Gisteren was het de beurt aan Cercle Brugge, maar over enkele weken hoopt ook Club Brugge zijn titel te vieren op de Grote Markt in de Brugse binnenstad. Helemaal zeker is blauw-zwart nog niet van het kampioenschap, wél schoof Stad Brugge reeds een datum naar voor om de mogelijke kampioenen van Club te eren.

Burgemeester Renaat Landuyt en zijn stadsbestuur denken - samen met het bestuur van Club - na over maandag 21 mei. De festiviteiten zouden daags na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen AA Gent plaatsvinden, ook in het geval dat Club al vroeger kampioen zou worden. De kans is heel groot dat de Grote Markt op pinkstermaandag blauw-zwart zal kleuren, al wordt er wel nog nagedacht over het concept van de viering. In 2016 wachtte Club niet tot na het seizoen om de binnenstad in te nemen. Toen vond de kampioenenviering plaats op 16 mei - daags na de beslissende 4-0-zege tegen Anderlecht.