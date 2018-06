Kampioen Club Brugge opent tegen Eupen, eerste 'Super Sunday' op speeldag 8 met Clásico en Slag om Vlaanderen Redactie

12 juni 2018

10u30 0

Het seizoen is nog maar net voorbij of de nieuwe jaargang staat al voor de deur. Vandaag vanaf 11 uur maakt de Pro League de speelkalender voor het seizoen 2018-2019 bekend. Hier wordt iedere supporter meteen op zijn wenken bediend.

Anderlecht-Standard en AA Gent-Club Brugge op speeldag 8

Voor de eerste topaffiches is het wachten tot de achtste speeldag. Eind september ontvangt Anderlecht in het Vanden Stockstadion vicekampioen en bekerwinnaar Standard. Diezelfde dag vechten AA Gent en Club Brugge in de Ghelamco Arena de 'Slag om Vlaanderen' uit. Meteen goed voor de eerste 'Super Sunday' van het nieuwe seizoen.

Speeldag 8 staat in het teken van Super Sunday. @rscanderlecht speelt de altijd intense Clasico tegen @Standard_RSCL in het Constant Vanden Stockstadion. @ClubBrugge Brugge maakt de verplaatsing naar @KAAGent voor de ‘Slag om Vlaanderen’. #JPL #SUPERSUNDAY JupilerProLeague-NL(@ JPLeagueNL) link

Kampioen start tegen Eupen

Club Brugge begint eraan met een thuiswedstrijd tegen Eupen. Op zondag 29 juli om 14u30 ontvangen de West-Vlamingen de Panda's in het Jan Breydelstadion. Op de openingswedstrijd van vrijdag 27 juli is het dus nog even wachten.

Landskampioen @ClubBrugge Brugge komt op zondag 29/7 om 14u30 voor het eerst in actie tijdens de reguliere competitie. De West-Vlamingen krijgen @kas_eupen over de vloer. #JPL JupilerProLeague-NL(@ JPLeagueNL) link

Club en Standard strijden om Supercup op 22 juli

Landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar Standard strijden op zondag 22 juli om 20u in het Jan Breydelstadion om de Supercup, de eerste trofee van het nieuwe Belgische seizoen.

De strijd om de Supercup vindt traditioneel een week voor de start van de competitie plaats op het veld van de landskampioen. Club Brugge is met veertien overwinningen in de competitie de recordhouder. Standard won de Supercup vier keer.

Vorig jaar won Anderlecht de Supercup door bekerhouder Zulte Waregem met 2-1 te verslaan.

🏆 De Supercup is de eerste thuiswedstrijd van volgend seizoen! Zondag 22 juli, 20u! 🏆 pic.twitter.com/G5eYeSha6W Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link